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Brasiilia peatreener üllatas Solbakkenit südamliku kingitusega

Jalgpalli MM
Norra ja Brasiilia peatreener kallistamas.
Norra ja Brasiilia peatreener kallistamas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Norra peatreener Ståle Solbakken tunnistas, et pärast ajaloolist 2:1 võitu Brasiilia üle MM-i kaheksandikfinaalis ei saanud ta põnevusest korralikult magada. Lisaks rääkis ta Carlo Ancelotti sümpaatsest žestist, mis hajutas enne kohtumist tekkinud pinged.

Enne kohtumist levis sotsiaalmeedias videoklipp, kus Solbakken ütles pärast Norra võitu Elevandiluuranniku üle: "Carlo Ancelotti, me tuleme sulle järele!" Brasiilia poolehoidjate seas tekitas see pahameelt, kuid norralase sõnul rebiti tema sõnad kontekstist välja.

 Pärast kohtumist saatis Ancelotti Solbakkenile Brasiilia koondise särgi, mille seljal oli norralase nimi ja isiklik tervitus.

"Ta näitas pärast mängu oma suursugusust. Ta saatis mulle Brasiilia särgi, millel oli minu nimi ja tervitus. See oli võimas žest," ütles Solbakken ajakirjanikele.

Norra kangelaseks kerkis Erling Haaland, kes lõi mõlemad väravad ning viis koondise esimest korda MM-i ajaloos veerandfinaali. Seal minnakse laupäeval vastamisi Inglismaaga.

Solbakken ütles, et lubas mängijatel ajaloolist saavutust tähistada, kuid veetis ise õhtu hoopis kohtumist uuesti vaadates.

"Läksin magama, vaatasin mängu uuesti, vastasin mõnele sõnumile ja magasin väga vähe. Aga see oli hea hommik," sõnas ta.

Peatreener lisas, et usaldab oma mängijaid täielikult.

"See on vabadus koos vastutusega. Need poisid saavad sellega suurepäraselt hakkama," lausus Solbakken.

Norra järgmine vastane on veerandfinaalis Inglismaa.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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