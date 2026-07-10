Inglismaa mängija sai kahe mängu pikkuse võistluskeelu

Pärast punase kaardi teenimist MM-i kaheksandikfinaalis sai Inglismaa koondise kaitsja Jarell Quansah kahe mängu pikkuse võistluskeelu. See jätab peatreener Thomas Tucheli kaitseliini valikul aga keerulisse olukorda.

Inglismaa koondise mängija Jarell Quansah eemaldati väljakult, kui videokordus tuvastas, et ta sirutas jala Mehhiko vasakkaitsja Jesus Gallardo vastu suunatud võistlusolukorras.

Inglismaa jalgpalliliit teatas, et otsuse vaidlustamine ei ole võimalik, kuid ei avaldanud täpsemaid üksikasju.

Kahemänguline keeld tähendab, et Quansah jätab vahele laupäeval Miamis toimuva veerandfinaali Norra vastu. Samuti ei saaks ta mängida võimalikus poolfinaalis, kui meeskond peaks sinna jõudma. Kaitsja saaks taas koosseisu kuuluda vaid juhul, kui Inglismaa jõuab MM-i finaali.

Võistluskeeld on Tuchelile tagasilöök ajal, mil Inglismaa püüab turniiril edukaid esitusi jätkata. Samuti süvendavad meeskonna kaitseprobleeme vigastused.

Tõsisemalt on vigastada saanud Jordan Henderson, kes üritas pärast võitu Mehhiko vastu üle hüpata reklaamtahvlist, kuid libises ja kukkus selle käigus. Hiljem kinnitas Inglismaa jalgpalliliit, et tegu on tõsise vigastusega ning mängija jääb haiglasse ravile.

Järgmisena mängib Inglismaa koondis ööl vastu pühapäeva, kui minnakse poolfinaali koha nimel vastamisi Norraga.