Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

69 aasta vanuselt on surnud Eesti keskmaajooksja, mitmekordne Eesti meister ning hilisem kergejõustikutreener Toomas Turb (31. I 1957 – 5. VII 2026).

Toomas Turb oli üks Eesti läbi aegade silmapaistvamaid pikamaajooksjaid, kelle saavutused tõid talle tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil, kirjutab Eesti Kergejõustikuliit. Universiaadi võitja, Eesti rekordiomaniku ning mitmekordse Eesti meistrina pühendus ta hiljem ka treeneritööle, andes oma teadmisi ja kogemusi edasi järgmistele põlvkondadele.

Pärnumaalt pärit Turb alustas sportimist Ain Kooviti õpilasena, seejärel jätkas ta jooksutreeninguid Rein Rooksi ja Olav Karikose juhendamisel. 1981. aastal võitis ta 10 000 meetri jooksus universiaadil kulla.

Järgmisel aastal saavutas Turb EM-il 15. koha ning 1983. aastal krooniti ta Nõukogude liidu meistriks. Rahvaste spartakiaadil sai ta samal aastal hõbeda. Aastatel 1979-87 tuli Turb kesk- ja pikamaa- ning murdmaajooksus 20 korral Eesti meistriks. 1500 meetri jooksus oli tema isiklikuks rekordiks 3.45,3, 5000 m jooksus 13.30,53 ja 10 000 m jooksus 27.54,18.

Hiljem oli Turb Tallinna Kalevi kergejõustikukooli ja TPI Spordiklubi treener ning lühikest aega ka TPI kehalise kasvatuse kateedri õppejõud.