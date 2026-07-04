Külli Sizask saavutas Sparta MM-il hõbemedali

Sizask sai 52 km pikkuse 60 takistusega distantsil kirja aja 8:19.9. Maailmameistriks tulnud Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane Sabrina Daolio edestas Sizaskit minuti ja 48 sekundiga (8:17.21). Pronksmedali võitis taanlanna Ulrikke Evensen, kes jäi omakorda Sizaskist maha kahe minutiga (8:21.17), vahendab Marathon100.com.

Meeste arvestuses tuli maailmameistriks prantslane Gregory Basilico, kes läbis distantsi kuue tunni, 32 minuti ja 32 sekundiga. Ta edestas kaasmaalast Thibault Jeani enam kui kümne minutiga (6:44.48), pronksmedali võitnud šveitslane Antoine Freymond ületas finišijoone võitjast kolmveerand tundi hiljem (7:18.23).

Ultra oli Spartan takistuskrossi MM-i pikim distants, millest võttis osa enam kui 1300 sportlast. Sizask võistles eliitklassis, kus läks rajale 24 võistlejat.