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Külli Sizask saavutas Sparta MM-il hõbemedali

Teised alad
Tallinna maraton 2025.
Tallinna maraton 2025. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Teised alad

Eestlanna Külli Sizask sai Prantsusmaal Morzines toimunud Spartan takistuskrossi maailmameistrivõistlustel hõbemedali.

Sizask sai 52 km pikkuse 60 takistusega distantsil kirja aja 8:19.9. Maailmameistriks tulnud Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane Sabrina Daolio edestas Sizaskit minuti ja 48 sekundiga (8:17.21). Pronksmedali võitis taanlanna Ulrikke Evensen, kes jäi omakorda Sizaskist maha kahe minutiga (8:21.17), vahendab Marathon100.com.

Meeste arvestuses tuli maailmameistriks prantslane Gregory Basilico, kes läbis distantsi kuue tunni, 32 minuti ja 32 sekundiga. Ta edestas kaasmaalast Thibault Jeani enam kui kümne minutiga (6:44.48), pronksmedali võitnud šveitslane Antoine Freymond ületas finišijoone võitjast kolmveerand tundi hiljem (7:18.23).

Ultra oli Spartan takistuskrossi MM-i pikim distants, millest võttis osa enam kui 1300 sportlast. Sizask võistles eliitklassis, kus läks rajale 24 võistlejat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
1/8-finaal
Kanada – Maroko
Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn

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