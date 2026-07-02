Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse
Hispaanias Gran Canarial toimunud kadettide Euroopa meistrivõistlustel judos saavutasid Eesti koondislased kaks viiendat kohta. Euroopa viie parema sekka jõudsid nii Bruno Hristoforov (-73 kg) kui ka Aleksei Kikas (-81 kg).
Bruno Hristoforov pääses teisipäeval peetud võistluspäeval pärast mitut võitu pronksimatšini, kuid pidi seal tunnistama vastase nappi paremust. See tähendas talle kokkuvõttes viiendat kohta.
Kolmapäeval kordas sama tulemust Aleksei Kikas. Ka tema jõudis pronksikohtumiseni, kuid jäi medalist napilt ilma ning lõpetas võistluse viiendana.
Kahe Eesti judoka jõudmine Euroopa meistrivõistlustel esiviisikusse on Eesti koondise jaoks tugev saavutus. Kadettide EM oli ühtlasi oluline ettevalmistus augusti lõpus Ecuadori linnas Guayaquilis peetavateks maailmameistrivõistlusteks, kuhu sõitva Eesti koondise lõplik koosseis avalikustatakse lähiajal.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas