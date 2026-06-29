Takistusjooksja Maasik uuendas Eesti rekordit

32-aastane Maasik jooksis Poznanis välja aja 6.16,20 ehk oli oma tunamullu püstitatud senisest rekoridst 87 sajandiku võrra kiirem. Jooksu kokkuvõttes tõi see seitsmenda koha.

Klassikalisel distantsil ehk 3000 meetri takistusjooksus on Eesti rekord 9.44,20 samuti Maasiku nimel. Selle püstitas ta tunamullu Euroopa meistrivõistlustel.