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Takistusjooksja Maasik uuendas Eesti rekordit

Kergejõustik
Laura Maasik
Laura Maasik Autor/allikas: Guntis Berzins
Kergejõustik

Eesti jooksja Laura Maasik püstitas Poolas toimunud võistlusel rahvusrekordi harvajoostavas 2000 meetri takistusjooksu distantsil.

32-aastane Maasik jooksis Poznanis välja aja 6.16,20 ehk oli oma tunamullu püstitatud senisest rekoridst 87 sajandiku võrra kiirem. Jooksu kokkuvõttes tõi see seitsmenda koha.

Klassikalisel distantsil ehk 3000 meetri takistusjooksus on Eesti rekord 9.44,20 samuti Maasiku nimel. Selle püstitas ta tunamullu Euroopa meistrivõistlustel.

Toimetaja: Siim Boikov

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