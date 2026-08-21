Tallinna Malefestival toob pealinna 160 maletajat

21.–23. augustil toimub Tallinna Malefestival, mis toob kolme päeva jooksul Tallinnasse 160 maletajat 13 erinevast föderatsioonist. Kavas on kolm suurt kiir- ja välkmaleturniiri TalTechis ja T1 keskuses.

Festivali põhiprogramm algab reedel TalTech kiirturniiri / Nõmme Openiga, kuhu on registreerunud 134 mängijat. Laupäeval toimub IV TalTech Blitz ning pühapäeval lõpetab festivali T1 Venue rahvusvaheline kiirturniir.

Tänavusel Malefestivalil osalevad mängijaid lisaks Eestile Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Leedust, Lätist, Poolast, Slovakkiast, Prantsusmaalt, Ukrainast, Tšehhist, Inglismaalt ja USA-st. Kokku 160 mängijat.

Turniiril on kõrgeima reitinguga (2578) Saksamaad esindav suurmeister Daniel Fridman, kellele järgnevad Leedu suurmeister Tomas Laurusas (2569), Slovakkia suurmeister Vojtech Plat (2546), Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen (2543) ja Rootsi suurmeister Platon Galperin (2535).

Tugevatest maletajatest on lisaks kohal Sovakkia suurmeistrid Peter Michalik ja Marian Jurcik, Rootsi suurmeistrid Vitaly Sivuk ja Ferdinand Hellers, Poola suurmeister Michał Krasenkow ning Leedu suurmeister Maxim Novik.

Eestist teevad turniiril kaasa suurmeistrid Aleksandr Volodin, Meelis Kanep ja Igor Švõrjov, rahvusvahelised meistrid Tarvo Seeman ja Andrei Šiškov ning mitmed tugevad noormängijad. Samuti USA-d esindav Eesti suurmeister Jaan Ehlvest.

Avatud turniiriformaat annab noortele ja tugevatele harrastajatele võimaluse mängida samal võistlusel suurmeistrite ja teiste rahvusvaheliste tiitlimängijatega, mis on üks Tallinna Malefestivali eesmärkidest.

Tallinna Malefestival 2026

21. august – TalTech kiirturniir / Nõmme Open

22. august – IV TalTech Blitz

23. august – T1 Venue rahvusvaheline kiirturniir