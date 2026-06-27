Eesti saadab cheerleadingu Euroopa meistrivõistlustele 96 sportlast

Eestit esindavad Rapla Tantsustuudio, TalTech Cheerleadersi, D7 tantsukooli ja LifeDance Stuudio sportlased. Võistlustulle minnakse nii tantsulisel kui ka akrobaatilisel cheerleadingu alal. Kõik Eesti tiimid teenisid koha Euroopa meistrivõistlustel mullustel Eesti meistrivõistlustel.

TalTech Cheerleadersi North Starsi treener Belinda Beatricia Borodin ütles, et tiim on Euroopa meistrivõistlusteks valmistunud juba kaks aastat.

"Oleme enda tiimiga töötanud Praha Euroopa meistrivõistluste nimel tegelikult juba kaks aastat. Meie eesmärk on teha puhas, enesekindel ja tehniliselt tugev sooritus, mis peegeldab kogu selle teekonna jooksul tehtud tööd. Soovime esindada Eestit uhkusega ning nautida iga hetke võistlusplatsil. Loodan, et noored lahkuvad platsilt teadmisega, et andsid endast kõik ning saame selle erakordse kogemuse võrra veelgi tugevamaks tiimiks," ütles Borodin.

LifeDance Stuudio treener Kertu Altermann usub, et noortele sportlastele on tiitlivõistlustel osalemine oluline kogemus.

"Mul on ülimalt hea meel, et saan sel aastal hip hop youth tiimi tiitlivõistlustele viia! Arvan, et mida nooremalt sportlased cheerleadingu maailma näevad ja kombivad, seda rohkem motivatsiooni on neil tulevikus spordialal jätkata ja häid tulemusi koju tuua. Meie eesmärk on võistluseid täiel rinnal nautida ja anda endast platsil parim! Oleme treeninud septembrist saati ning võistluskava pidevalt täiendanud, et meistrivõistlusteks valmis olla," sõnas Altermann.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb üle 3700 sportlase. Eesti sportlaste jaoks algavad võistlused reedel, 3. juulil, finaalid peetakse pühapäeval. 2023. aasta Euroopa meistrivõistlustelt võitsid Eesti sportlased ühe hõbe- ja ühe pronksmedali ning aasta hiljem lisandus veel üks pronks.