Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

Estonian Cheer Open 2026
Sakus toimunud rohkearvulise osavõtjaskonnaga rahvusvaheline cheerleading'u võistlus Estonian Cheer Open 2026 jättis paljud esikohad Eestisse.

TalTech Cheerleadersi tiimid võitsid esikohad muu hulgas Level 5 Senior tiimide, Level 4 Open Age tiimide ja Cheer Hiphop Senior tiimide arvestuses.

Samuti saavutati esikohti tehnilises konkurentsis: Level 3 Group Stunt kategoorias võitis Audentese Spordiklubi ning Performance Cheer ja tantsukategooriates domineerisid Rapla Tantsustuudio ja LifeDance Stuudio kasvandikud.

Väliskülalistest tegid puhta töö Soome klubi Spirit Shakin' Cheerleaders ning Poola klubi Atria Chorzów, kes võidutses Cheer Hiphop Doubles Senior kategoorias.

Estonian Cheer Open 2026 võistlusel osalesid viie erineva riigi (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Poola) 700 sportlast. "Erakordne osavõtt ja laiaulatuslik rahvusvaheline esindatus on selge tõestus sündmuse kõrgest kvaliteedist ja vajalikkusest," märkis peakorraldaja Signe Kirt.

"Läti ja Soome tiimide osalemine tõstis võistluse sportlikku taset veelgi, motiveerides ka kodumaiseid klubisid näitama maksimaalset tehnilist meisterlikkust ja panema oma võimekust tõeliselt proovile."

Toimetaja: Siim Boikov

