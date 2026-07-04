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TalTechi cheerleader'id võitsid ajaloolise Euroopa meistritiitli

Teised alad
TalTechi tantsutüdrukud
TalTechi tantsutüdrukud Autor/allikas: Kristi Paluoja
Teised alad

TalTech Cheerleadersi juunioride võistkond North Stars krooniti Tšehhis Prahas Junior All Girl Advanced kategoorias ergutustantsu Euroopa meistriks.

Eesti klubi võitis Euroopa meistritiitli veenvalt, edestades teise koha saavutanud Belgiat koguni kolme punktiga - cheerleading'us on tegemist väga märkimisväärse vahega. Pronksmedali teenis Kreeka. Kokku võistles kategoorias seitse Euroopa tugevaimat võistkonda.

TalTechi järel sai teise koha Belgia klubi Aira United vzw Pear, pronksmedal läks Kreeka klubile Hellenic Star Cygnus.

Tegemist on ajaloolise saavutusega nii Eesti cheerleading'u kui ka Eesti spordi jaoks - see on esimene Euroopa meistritiitel Eestile Junior All Girl Advanced kategoorias. 2018. aastal võidutses TalTechi klubi EM-i segagrupi kategoorias, 2023. aastal teeniti hiphop'i kategoorias hõbemedal.

"See kuld ei sündinud üleöö. Selle taga on kaks aastat pühendumist, lugematu arv treeninguid, võistlusi ja ühiseid eesmärke. Oleme ääretult uhked kogu võistkonna üle ning usume, et see võit aitab tuua cheerleading'ule Eestis veelgi rohkem tähelepanu ja uusi noori selle spordiala juurde," ütles koreograaf Kristi Paluoja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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