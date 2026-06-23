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Kulešov ja Kuusk võitsid Pärnumaa Võidupüha maratoni

Kergejõustik
Kulešov ja Kuusk
Kulešov ja Kuusk Autor/allikas: Aleksander Kulešov
Kergejõustik

Pärnumaa Võidupüha maratoni 42-kilomeetrisel põhidistantsil võidutsesid Aleksandr Kulešov ja Klarika Kuusk. Ligikaudu 25-kraadises kuumuses jõudis finišisse ajavõtuga distantsidel kokku 425 osalejat.

Marathon100 kirjutab, et tänavune osalejate arv kasvas võrreldes eelmise aastaga märgatavalt, kui lõpetajaid oli 320. Samuti olid uute korraldajate eestvedamisel muudetud rajad, mis kulgesid muu hulgas läbi Tori põrgu ja Tori hobuste maneeži.

Meeste maratoni võitis Kulešov ajaga 2:38.19. Teise koha sai Ahti Nuga (2:49.35) ning kolmandana lõpetas Silver Nuga (2:59.26).

Naiste arvestuses oli kiireim Klarika Kuusk, kelle võiduajaks märgiti 3:52.18. Vaid 36 sekundit hiljem finišeeris Katrin Männimets-Sevastjanov (3:52.54) ning kolmanda koha saavutas Kristine Langi (3:58.43).

Poolmaratoni kiireim oli Remi Edur ajaga 1:15.49. Teisena lõpetas Kaupo Uuetoa (1:17.12) ja kolmandana Rainer Leinus (1:18.36). Naistest võitis Chrisse Soome (1:29.36), kelle järel mahtusid esikolmikusse Bret Schär (1:30.55) ja Anne Ly Palm (1:31.21).

5,7-kilomeetrisel distantsil oli meeste parim Enar Mustonen (19.47), edestades napilt Tarmo Pilvingut (19.52) ja Gert Jõeääre (20.09). Naiste seas teenis võidu Meril Adeela Alev ajaga 21.05, teine oli Lisett Alt (23.28) ja kolmas Eliis Härma (24.13).

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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