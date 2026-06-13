Punane latern napsas Floralt viigipunkti

Flora asus Lilleküla harjutusväljakul peetud kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui Eva-Lotta Hertmanni kaitstava võrgu pani sahisema Maribel Laidmets. Edu duubeldas 20 minuti täitudes Gretlin Pihlak, vahendab Soccernet.ee.

Avapoolaja lõpu eel tegi Harju aga endise Tallinna Kalevi mängija Anett Vilipuu tabamuste toel kiire tagasituleku. Esmalt leidis ründaja võrgu 39. minutil ning kolme minuti möödudes tegi ta seda taas. Teisel kolmveerandtunnil väravaid ei löödud ning kohtumine lõppes viigiliselt.

Harju teenis esimese kõrgliigas veedetud hooaja jooksul alles teise punkti. Flora jaoks tähistas reedene viik hooaja teist. Selle kõrval on neil ette näidata viis võitu ja üks kaotus.

Flora jätkab siiski 17 silmaga esikohal ning Harju kahe punktiga viimasel kohal. Kui aga Paide Linnanaiskond suudab laupäeval Viimsi alistada, siis kerkib Järvamaa esindusklubi tabeliliidriks.