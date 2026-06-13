X!

Punane latern napsas Floralt viigipunkti

Jalgpall
Tallinna FC Flora naiskond
Tallinna FC Flora naiskond Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Jalgpalli naiste meistriliiga kaheksas mänguvoor sai alguse üllatusega, kui tabeliliider Tallinna Flora leppis 2:2 viiki punase laterna Harju Laagriga.

Flora asus Lilleküla harjutusväljakul peetud kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui Eva-Lotta Hertmanni kaitstava võrgu pani sahisema Maribel Laidmets. Edu duubeldas 20 minuti täitudes Gretlin Pihlak, vahendab Soccernet.ee.

Avapoolaja lõpu eel tegi Harju aga endise Tallinna Kalevi mängija Anett Vilipuu tabamuste toel kiire tagasituleku. Esmalt leidis ründaja võrgu 39. minutil ning kolme minuti möödudes tegi ta seda taas. Teisel kolmveerandtunnil väravaid ei löödud ning kohtumine lõppes viigiliselt. 

Harju teenis esimese kõrgliigas veedetud hooaja jooksul alles teise punkti. Flora jaoks tähistas reedene viik hooaja teist. Selle kõrval on neil ette näidata viis võitu ja üks kaotus. 

Flora jätkab siiski 17 silmaga esikohal ning Harju kahe punktiga viimasel kohal. Kui aga Paide Linnanaiskond suudab laupäeval Viimsi alistada, siis kerkib Järvamaa esindusklubi tabeliliidriks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:40

Punane latern napsas Floralt viigipunkti

14:38

Türgi kapten pakatab enesekindlusest: me hakkame domineerima

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

12:45

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

12.06

Kanada ei lubanud Ghana poolkaitsjal riiki siseneda

sport.err.ee uudised

17:05

Kaks Eesti rannavollepaari jätkavad Jurmala MK-etappi 12 parema seas

16:50

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

16:22

Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

15:40

Punane latern napsas Floralt viigipunkti

15:06

Taaramäe tegi ülikiirel finaaletapil tööd sprinteri jaoks

14:38

Türgi kapten pakatab enesekindlusest: me hakkame domineerima

14:15

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

13:12

Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

12:45

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11:52

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

11:26

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

10:16

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

09:11

Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

08:05

Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

loetumad

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

12.06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu

12.06

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

12.06

Meeste võrkpallikoondis pani Kosovo kiirelt paika

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo