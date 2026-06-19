Viimsi alistas tiitlikaitsja Flora ja kerkis tabeli tippu

Viimsi asus 11. minutil tänu Gerda Liisa Matsoni tabamusele juhtima, aga Jane Mirjam viigistas vaid kaks minutit hiljem. Võidu tõi Viimsile 76. minutil Liisa Merisalu tabamus. Sel hooajal pole Flora veel suutnud Viimsit võita, sest avamängus tehti 1:1 viik, kirjutab Soccernet.ee.

Paremus omavahelistes mängudes tõstis Viimsi ka tabeli tippu, sest nii neil kui Floral on üheksa mänguga kirjas 17 punkti. Vooru lõpuks on aga liidrikoht võimalik haarata hoopis Paide Linnanaiskonnal, kes jääb praegu liiderduost maha kahe punktiga.

Naiste meistriliiga läheb pärast laupäeva ligi kuuajalisele suvepausile, mängudega jätkatakse alles juulikuu lõpus.