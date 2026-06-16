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KUULA | "Võimla" pöörab pilgu jalgpalli MM-ile ja EOK presidendivalimistele

Varia
Foto: Erakogu
Varia

Jaanipäeva eel spordist puudust pole. "Võimla" kinnitab, et jalgpalli maailmameistrivõistluste ja Eesti Olümpiakomitee presidendivalimiste varjus toimub palju muudki põnevat.

Saatest olulise osa hõivava jalgpalli MM-i kõrval pakub pallimängudest kõneainet võrkpall, täpsemalt meie koondiste ponnistused Euroopa liigas.

Eesti Olümpiakomitee täiskogul võib selguda uus president. Millise mulje on Erich Teigamägi ja Even Tudeberg debattides jätnud?

Edukas nädalavahetus oli Eesti võidusõitjatele: vormelipiloot Paul Aron näitas end positiivsest küljest Barcelona etapi vabatreeningutel, rallilootus Jaspar Vaher jättis Soomes selja taha kõik kohalikud tipud.

"Võimla" parketil kohtuvad teisipäeval kell 10.05 Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.

Toimetaja: ERR Sport

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
I-alagrupp
Prantsusmaa – Senegal
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson

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