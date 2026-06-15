Cucurellast sai Mourinho esimene täiendus Madridi Realis

Hispaania vasakkaitsja Marc Cucurella liitus esmaspäeval ametlikult Madridi Realiga, sõlmides klubiga kuueaastase lepingu. Tegemist on Madridi klubi esimese mängijaostuga pärast seda, kui peatreeneriks naasis Jose Mourinho.

Klubid üleminekusumma suurust ei avalikustanud, kuid Briti meedia andmetel võib tehingu väärtus koos boonustega ulatuda 51,8 miljoni naelani ehk ligi 60 miljoni euroni. Madridi Real kinnitas, et 27-aastane kaitsja sõlmis lepingu kuni 30. juunini 2032.

Cucurella saabub Madridi Chelsea FCst, kus ta mängis alates 2022. aastast. Londoni klubi eest kogunes talle nelja hooajaga 163 kohtumist. Pärast keerulist avahooaega kujunes temast meeskonna põhimees ning ta aitas Chelseal võita 2025. aastal Konverentsiliiga ja klubide maailmameistrivõistlused.

Hispaania koondislasena on Cucurella tõusnud üheks maailma hinnatumaks vasakkaitsjaks. Ta kuulus meeskonda, kus krooniti ta 2024. aastal Euroopa meistriks, ning viibib praegu koondisega jalgpalli-MM-il.

Real Madrid soovib pärast trofeedeta hooaega kaitseliini tugevdada. Klubi president Florentino Perez lubas oma tagasivalimiskampaania ajal meeskonna kaitset täiendada ning Cucurella on selle plaani esimene suurem täiendus.