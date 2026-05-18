Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

Ruben Volt. Autor/allikas: TCR Europe
Ringrajasõitja Ruben Volt teenis TCR Europe sarja etapil Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal vägeva etteastega hooaja esimese võidu.

ALM Motorsporti tiimi autoha Honda Civic võistelnud Volt näitas head kiirust juba kvalifikatsiooni esimeses voorus, kus sõitis välja parima ringiaja. Teises voorus, kus tosin kiireimat jagasid omavahel parimad stardikohad, piirdus eestlane seitsmenda ajaga.

"Esimeses voorus üritasin kõvasti, et saada kindlust, et auto ikka võimaldab paremaid aegu näidata," selgitas Volt. "Teises voorus sõitsin esialgu välja teise aja, aga rajapiiride rikkumise eest seda ringiaega ei arvestatud ja uuel üritusel sain kirja seitsmenda aja."

Laupäeval toimunud esimene sõit läks eestlasel veidi nässu, sest valestardi eest teenitud 15-sekundiline ajakaristus kukutas ta esialgselt kaheksandalt kohalt 12. kohale.

"Kuna Honda stardisüsteem on selline, et kui liiga kaua hoida stardieelses režiimis, siis sureb mootor välja," nentis ta. "Siis juhtuski, et jõudsin limiidele ja mul oli valida, kas ma suretan välja ja teen ülihalva stardi või teen valestardi ja saan karistada. Ega meie autol polnud ka seda hoogu, et sõita võidu peale."

Teist sõitu alustas Volt neljandalt stardikohalt ja eelnevalt sadanud kerge vihma järel oli rada juba kuivamas, mistõttu valdav osa sõitjatest olid startimas slikkidega. Aga stardi järel hakkas taas vihma tibama ja esimesest ringist kujunes paras kaos ning rajale saadeti turvaauto.

Volt pöördus kohe boksi ja tema autole paigaldati vihmarehvid, aga see peatus kukutas eestlase 19. kohale. Kui sõit lõpuks jätkus, hakkas Volt kiirelt mööduma slikkidega sõitnud konkurentidest ning tõusis eelviimasel ringil liidrikohale ja võitis lõpuks kindlalt.

"Stardirivist alustasid esimesed kümmekond sõitjat slikkidega ja tegin alanud vihmasajus suhteliselt kehva stardi ning jäin karpi," kommenteeris Volt. "Üritasin turvaliselt läbida esimese ringi, aga ikkagi sattusin kergesse kontakti ja selle tagajärjel sõitsin rooliotsa kõveraks. Arvasin, et pole midagi teha ja pöördusin boksi, aga kuna turvaauto saadeti rajale, siis otsustasime riskida ja panime vihmarehvid alla. See oligi lõpuks õige otsus ja võit andis enesekindlust järgmisteks etappideks."

Punktitabelis kerkis Volt nüüd kümnendale kohale ja Eesti võistkond ALM Motorsport tiimide arvestuses teiseks. Järgmine etapp sõidetakse juunikuu esimesel nädalavahetusel Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal.

Toimetaja: Henrik Laever

