Eesti tantsupaar tuli MM-il neljandaks

"Tallinna tantsuklubi Flex esindavate Maasiku ja Kullamaa tulemus kinnitab nende kuulumist maailma tugevaimate 10-tantsu professionaalide hulka," kirjutas tantsuklubi pressiteate vahendusel. "Möödunud aastal saavutas paar samadel maailmameistrivõistlustel poodiumikoha ning ka tänavune tulemus tuli väga tugevas rahvusvahelises konkurentsis."

Maasiku ja Kullamaa treener on rahvusvahelise kategooria kohtunik ja treener Jörgen Kapp.

Kodupubliku ees krooniti maailmameistriteks Islandi esindajad Nicolo Barbizi ja Sara Ros Jakobsdottir. Hõbedale tulid Kazuki Hachiya - Madoka Minakawa (Jaapan) ja pronksile Charlie Townsend - Ineta Vaicikauskaite (Suurbritannia).

Kuni 21-aastaste konkurentsis tulid Karl Frid Kaljas ja Eliise Lill kuuendaks.