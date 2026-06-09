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Eesti purjetamise rahvuskoondis alustas SSL Gold Cupi kvalifikatsiooni võiduga

Purjetamine
Eesti võistkond purjetamise SSL Gold Cupi kvalifikatsiooniturniiril
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17 pilti
Purjetamine

Šveitsis Neuchateli järvel alanud rahvusvahelise rahvuskoondise purjetamise võistlussarja SSL Gold Cup 2026 Euroopa kvalifikatsiooniturniiril alustas Eesti meeskond Icebreakers võistlust võidukalt, alistades avasõidus Austria.

Eesti kuulub D-alagruppi koos Austria ja Sloveeniaga ning ainult grupi võitja pääseb edasi järgmisse ringi.

Avapäeva sõit peeti väga nõrkades tuuleoludes. Finišis edestas Eesti napilt Austriat pärast otsustavat allatuule lõiku, kus eestlased usaldasid paremat tuuleala ja suutsid konkurendist mööduda.

Kapten Karl-Hannes Tagu oli päevaga rahul: "Ühe sõidu saime sõita ja selle võitsime. Osad tiimiliikmed tulid alles öösel Sardiiniast võistlemast ja see oli esimene kord, kui me saime kogu meeskonnaga üle mitme aasta koos sõita."

Roolimees Mati Sepp ütles võistluse järel, et sõit Austria vastu oli äärmiselt tasavägine. "Olime kogu sõidu vältel väga võrdsed. Allatuules oli meil veidi parem kiirus ning otsustasime jätkata paremal poolel, mis tasus end lõpuks ära," sõnas Sepp.

Eesti meeskonda kuuluvad kapten Karl-Hannes Taggu, Mati Sepp, Maris Seersant, Karl Kolk, Janno Hool, Jasper Rufus Rytövaara, Kevin-Melvin Aasav ja Taavi-Valter Taveter.

SSL Gold Cup on rahvusvaheline rahvuskoondiste võistlussari, kus osaleb kokku 66 riiki. Euroopa kvalifikatsioonivõistlused toimuvad juunis, finaalvõistlus peetakse detsembris Brasiilias Rio de Janeiros.

Toimetaja: Maarja Värv

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