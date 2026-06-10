Eesti spordisüsteemile oluline spordiregister tähistab 15. sünnipäeva

15 aastaga on Eesti spordiregistrist kujunenud Eesti spordisüsteemi keskne andmekogu, mis koondab organiseeritud spordi põhiandmeid ning toetab spordivaldkonna juhtimist ja arengut.

1. juunil täitus 15 aastat Eesti spordiregistri loomisest riikliku andmekoguna. Eesti spordiregister on riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu, mille eesmärk on koguda ja töödelda andmeid spordi korraldamise, juhtimise ja toetamise ning sportimise edendamise tõhustamiseks.

Eesti spordiregistri lugu sai alguse 2007. aastal Põlvamaa spordiregistri pilootprojektist, millega koondati ühtsesse andmekogusse maakonna spordiklubide ja -koolide ning Eesti treenerikutsete andmed. Eraõiguslikuna loodud registrist sai 2011. aastal riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu. Tänaseks on sellest kujunenud kuuest alamandmekogust koosnev terviklik infosüsteem, mis toetab Eesti spordivaldkonna andmepõhist juhtimist.

"Eesti spordiregister on kujunenud Eesti spordipoliitika üheks olulisemaks andmeallikaks. Registri andmed annavad tervikliku ülevaate spordivaldkonnast, trendidest ning võimaldavad teha teadlikke ja põhjendatud otsuseid spordipoliitika kujundamiseks. Tänu spordiregistrile on Eesti spordikorraldus muutunud läbipaistvamaks, tõhusamaks ja andmepõhisemaks. Spordiregistriga oleme eeskujuks paljudele teistele Euroopa riikidele," ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt.

Eesti spordiregistris peetakse arvestust enam kui 3000 spordiorganisatsiooni, 500 spordikooli, 4400 treenerikutse, 4100 spordiobjekti ning sporditulemuste, sportlasestipendiumide ja -toetuste andmete üle. Andmekogusse kantakse igal aastal kokku enam kui 35 000 Eesti meistrivõistluste ning Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud tulemust.

Spordiregistri andmed ja rakendused annavad ülevaate Eesti organiseeritud spordist ning võimaldavad jälgida selle arengut riigi, maakonna, kohaliku omavalitsuse, spordiala ja organisatsiooni tasandil. Samuti toetab süsteem treenerikutsete taotlemist, riigieelarveliste sporditoetuste jagamist ning andmepõhist otsustamist kogu spordivaldkonnas.

"Eesti spordiregistri loomisel seadsime eesmärgiks luua ühtne andmekogu, kuhu oleks koondatud Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide andmed ning mis oleks kasutatav nii spordivaldkonna statistika koostamisel, juhtimisotsuste toetamisel kui ka avalikkusele kättesaadava infoallikana. Sama oluline oli tagada, et andmed oleksid korras, ajakohased ja usaldusväärsed. Toona tundus see väga ambitsioonika eesmärgina. Tänaseks on spordiregistrist saanud Eesti spordisüsteemi loomulik osa. Mul on hea meel näha, et kunagisest ambitsioonikast ideest on kasvanud süsteem, millel on kindel koht Eesti spordis ning mis toetab igapäevaselt kogu spordivaldkonna toimimist. Spordiregistri areng on olnud võimalik tänu järjepidevale arendustööle ning väga heale koostööle Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, tema liikmesorganisatsioonide, piirkondlike juhtisikute, kohalike omavalitsuste ja mitmete teiste partneritega," ütles Eesti spordiregistri juht ja üks registri loojatest Kairis Ulp.

Eesti spordiregistri baasil on välja töötatud ka mitmed teised Eesti spordisüsteemi jaoks olulised infosüsteemid ja rakendused, sealhulgas treenerite tööjõukulude toetuste infosüsteem ning Eesti Spordi Biograafiline Leksikon. Samuti koostatakse registri andmete põhjal Eesti Spordi Aastaraamatut.

"Eesti spordiregistri väärtus ei seisne ainult andmete kogumises, vaid selles, kuidas need andmed aitavad Eesti sporti paremini mõista ja juhtida. 15 aastaga on registrist saanud tööriist, mis ühendab spordiorganisatsioone, avalikku sektorit ja otsustajaid. Meie jaoks on oluline, et register areneks ka järgmises etapis edasi – mitte ainult andmekoguna, vaid kaasaegse teenusena, mis teeb spordivaldkonna töö lihtsamaks ja otsused targemaks," ütles SKT SA juht Jarko Koort.