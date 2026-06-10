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Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

Korvpall
Oliver Kullamäe
Oliver Kullamäe Autor/allikas: FIBA
Korvpall

18-aastane Eesti korvpallilootus Oliver Kullamäe lõi käed USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeimas divisjonis mängiva San Jose State'i ülikooliga.

Varem kolm aastat Saksamaal Ulmi klubi noortesüsteemi kuulunud Kullamäe veetis eelmise hooaja ülikoolikorvpalliks valmistudes USA-s Lõuna-California korvpalliakadeemias SoCal. Eesti noortekoondislase valikust andis ookeanitaguste noorte tegemisi kajastavale Jonathan Givonyle teada SoCal-i peatreener Julius Von Hanzlik.

San Jose State Spartans mängib NCAA-s Mountain Westi konverentsis, kus kuulsamateks vastasteks on näiteks New Mexico ja Las Vegase ülikoolid. San Jose State'i võistkonnad on küll kümnekordsed NCAA meistrid, aga mitte korvpallis: ülikooli meeskond on NCAA finaalturniirile jõudnud kolmel korral ning viimati 30 aastat tagasi.

Nimekamatest mängijatest on Spartansist NBA-sse jõudnud Memphis Grizzliesi eest üle 300 korra väljakul käinud Brandon Clarke, Tariq Abdul-Wahad ning Chris McNealy.

Kullamäe mängis suurt rolli mullu U-18 EM-i B-divisjoni finaali jõudnud Eesti koondises, kui ta kogus keskmiselt 11,5 punkti, 5 lauapalli, 2,5 vaheltlõiget ja 7,5 korvisöötu. Kullamäede korvpallidünastias on Oliver esimene, kes läinud USA-sse: nii isa Gert kui vend Kristian ookeani taha mängima ei läinud.

Toimetaja: Anders Nõmm

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