Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

Varem kolm aastat Saksamaal Ulmi klubi noortesüsteemi kuulunud Kullamäe veetis eelmise hooaja ülikoolikorvpalliks valmistudes USA-s Lõuna-California korvpalliakadeemias SoCal. Eesti noortekoondislase valikust andis ookeanitaguste noorte tegemisi kajastavale Jonathan Givonyle teada SoCal-i peatreener Julius Von Hanzlik.

San Jose State Spartans mängib NCAA-s Mountain Westi konverentsis, kus kuulsamateks vastasteks on näiteks New Mexico ja Las Vegase ülikoolid. San Jose State'i võistkonnad on küll kümnekordsed NCAA meistrid, aga mitte korvpallis: ülikooli meeskond on NCAA finaalturniirile jõudnud kolmel korral ning viimati 30 aastat tagasi.

Nimekamatest mängijatest on Spartansist NBA-sse jõudnud Memphis Grizzliesi eest üle 300 korra väljakul käinud Brandon Clarke, Tariq Abdul-Wahad ning Chris McNealy.

Kullamäe mängis suurt rolli mullu U-18 EM-i B-divisjoni finaali jõudnud Eesti koondises, kui ta kogus keskmiselt 11,5 punkti, 5 lauapalli, 2,5 vaheltlõiget ja 7,5 korvisöötu. Kullamäede korvpallidünastias on Oliver esimene, kes läinud USA-sse: nii isa Gert kui vend Kristian ookeani taha mängima ei läinud.