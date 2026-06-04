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Eesti noored motosportlased olid Prantsusmaal edukad

Motosport
Motokross
Motokross Autor/allikas: Helen Urbanik
Motosport

Prantsusmaal Massais toimunud motokrossi Euroopa triali meistrivõistluste etapil näitasid Eesti noored sportlased väga tugevat taset, saavutades mitmeid kõrgeid kohti erinevates võistlusklassides.

IC klassis saavutas võidu Sebastian Tuisk, kes tõusis poodiumi kõrgeimale astmele. Teise koha teenis samuti Eesti sõitja Chris Andre Ivanov, kindlustades Eestile selles klassis kaksikvõidu, vahendab Msport.ee.

ECI klassis saavutas Egert Kimmel üheksanda. ECW klassis oli Pia Anete Rebane viies ja ECY klassis Stig Ross kuues.

6.–7. juunil jätkuvad Euroopa meistrivõistlused Hispaanias Entrimos, kus sõidetakse sarja kolmas ja neljas etapp. Panter Motosporti esindavad seal Pia Anete Rebane, Sebastian Tuisk ja Egert Kimmel, kes asuvad taas võistlema Euroopa paremikuga.

Toimetaja: Siim Boikov

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