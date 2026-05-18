Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: SV Werder Bremen/Facebook
Bremeni Werderit põhjalikult kajastava väljaande DeichStube väitel on klubi lähedal sellele, et Eesti koondise puuriluku Karl Jakob Heinaga sõlmida püsiv mängijaleping.

Hein veetis lõppeva hooaja Werderis laenul, kuid juba laenulepingut Arsenaliga sõlmides lisas Werder sinna punkti, mis võimaldas neil selle lõppedes 24-aastase eestlase kolme miljoni euro eest välja osta. Kuigi Hein veetis jalgpalliaasta endast noorema Mio Backhausi järel teise numbrina ning sai lõpuks Werderi eest platsile vaid kahes sügiseses Bundesliga kohtumises, avaldas ta taustal klubi otsustajatele muljet ning võib olla Saksamaal jätkamas. Klubi on eestlasega kõnelustes ning DeichStube andmetel võib diil olla lähedal, vahendab Soccernet.

Kogu plaan eeldab mõistagi seda, et Werder suudab suve jooksul 22-aastase Backhausi rahaks teha. Jaapani juurtega Saksa väravavahil on lepingut Werderiga veel kahe hooaja jagu, aga sahistatakse, et suvel võib ta sammu mõnda suuremasse klubisse kas Saksamaal või mujal edasi teha koguni 15-20 miljoni euro eest, mis on summa, mille Werder hea meelega vastu võtaks, eriti kui neil on Heina näol väärt asendaja kohe varnast võtta.

