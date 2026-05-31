Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

Norralased läksid kohtumist juhtima avaperioodi seitsmendal minutil, kui Emilio Pettersen tabamuseni jõudis. Järgmiseks väravaks tuli oodata teise kolmandiku 13. minutini, mil Anaheim Ducksi kaitsja Stian Solberg Michael Brandsegg-Nygardi ja Johannes Johanneseni eeltöö realiseeris.

Norra kaitseliin püsis tugev kuni otsustava kolmandiku viimaste minutiteni, aga Kanada jõudis minut ja 16 sekundit enne lõpusireeni Robert Thomase väravast tabamuse kaugusele. Kanada jõudis seejärel ka viigiväravani, kui sama mees kaheksa sekundit enne mängu lõppu litri Norra väravasse saatis ja kohtumise lisaajale viis.

Noah Steen päästis siiski norralased kaotusvalust, kui viskas kolme ja poole minuti järel otsustava värava, vormistades Norrale pronksimängus dramaatilise 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) võidu.

Tegemist on Norra jäähokikoondise esimese medaliga maailmameistrivõistlustelt, enne tänavust turniiri polnud Norra kunagi poolfinaali jõudnud.

B-grupist pääses Norra edasi just Kanada järel teisena, veerandfinaalis teeniti Läti üle 2:0 võit. Poolfinaalis tuli aga tunnistada võõrustaja Šveitsi kindlat paremust, Kanada kaotas poolfinaalis Soomele. Finaal Šveitsi ja Soome vahel peetakse pühapäeva õhtul, soomlased on tulnud maailmameistriks neli korda ja võõrustaja jahib esimest MM-tiitlit.