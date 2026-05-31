X!

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

Jäähoki MM
Norra jäähokikoondis
Norra jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jäähoki MM

Norra jäähokikoondis mängis Šveitsis toimuvate maailmameistrivõistluste pronksimängus Kanada vastu viimase pooleteise minutiga maha kaheväravalise edu, aga võitis siiski lisaajal ajaloolise medali.

Norralased läksid kohtumist juhtima avaperioodi seitsmendal minutil, kui Emilio Pettersen tabamuseni jõudis. Järgmiseks väravaks tuli oodata teise kolmandiku 13. minutini, mil Anaheim Ducksi kaitsja Stian Solberg Michael Brandsegg-Nygardi ja Johannes Johanneseni eeltöö realiseeris.

Norra kaitseliin püsis tugev kuni otsustava kolmandiku viimaste minutiteni, aga Kanada jõudis minut ja 16 sekundit enne lõpusireeni Robert Thomase väravast tabamuse kaugusele. Kanada jõudis seejärel ka viigiväravani, kui sama mees kaheksa sekundit enne mängu lõppu litri Norra väravasse saatis ja kohtumise lisaajale viis.

Noah Steen päästis siiski norralased kaotusvalust, kui viskas kolme ja poole minuti järel otsustava värava, vormistades Norrale pronksimängus dramaatilise 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) võidu.

Tegemist on Norra jäähokikoondise esimese medaliga maailmameistrivõistlustelt, enne tänavust turniiri polnud Norra kunagi poolfinaali jõudnud.

B-grupist pääses Norra edasi just Kanada järel teisena, veerandfinaalis teeniti Läti üle 2:0 võit. Poolfinaalis tuli aga tunnistada võõrustaja Šveitsi kindlat paremust, Kanada kaotas poolfinaalis Soomele. Finaal Šveitsi ja Soome vahel peetakse pühapäeva õhtul, soomlased on tulnud maailmameistriks neli korda ja võõrustaja jahib esimest MM-tiitlit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

19:12

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

30.05

Carolina jõudis 20-aastase vahe järel Stanley karikafinaali

29.05

Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

29.05

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

29.05

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

27.05

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

27.05

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

sport.err.ee värsked uudised

21:58

Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

21:26

Martin Juga kerkis rallikrossi EM-sarja liidriks

20:51

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

20:15

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

19:44

Paide sai koduväljakul Kuressaare vastu viigipunkti

19:09

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

18:58

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

18:51

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

18:21

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

17:46

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

17:12

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

16:07

Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo