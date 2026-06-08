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Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

Jäähoki
Jesse Puljujärvi tähistamas jäähoki maailmameistritiitlit
Jesse Puljujärvi tähistamas jäähoki maailmameistritiitlit Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Soome jäähokikoondise maailmameister Jesse Puljujärvi jäi ilma oma MM-i kuldmedalist, mis varastati eelmisel nädalal Helsingis toimunud meistripidustuste ajal.

28-aastane ründaja teatas Soome väljaandele Iltalehtile, et Helsingi kesklinna karaokebaaris kadus ta jäähoki MM-kuldmedal, kus maailmameistrid ühiselt võitu tähistasid. Puljujärvi jättis medali hetkeks diivanile, kuid avastas peagi, et see on kadunud.

"Otsisime seda igalt poolt, aga ei leidnud. See varastati, muud seletust ei ole," ütles Puljujärvi.

Hokimängija sõnul on talle arusaamatu, miks keegi peaks teise inimese MM-kuldmedali varastama. "Sellel pole kellelegi teisele mingit väärtust. Loodan, et keegi tagastab selle," sõnas ta. 

Puljujärvi sõnul kontrollisid baari töötajad pärast pidustusi kogu ruumi üle, kuid medalit ei leitud. Vajadusel on tal võimalik saada asendusmedal, kuid mängija loodab endiselt originaali tagasi saada.

MM-kullameeskonnast oli Puljujärvi ainus mängija, kelle medal kaduma läks.

Vaatamata ebameeldivale juhtumile meenutab soomlane maailmameistritiitli tähistamist hea sõnaga. Eriti eredalt on talle meelde jäänud koondise naasmine kodumaale ning Helsingi Olümpiastaadioni ees toimunud rahvapidu, kus osales ligikaudu 80 000 inimest.

Nüüdseks on pidustused läbi saanud ning Soome jäähokikoondis valmistub uueks hooajaks. Järgmisest nädalast alustatakse taas treeningutega.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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