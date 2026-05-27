Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

Soome ja Šveitsi koondised selgitasid omavahelises mängus välja A-alagrupi võitja. Attilio Biasca ja Ken Jäger viisid Šveitsi avakolmandikul 2:0 juhtima, aga teisel kolmandikul vastas Soome poolelt kahe väravaga Aleksander Barkov.

Viimase kolmandiku 17. minutil viis Jäger arvulisest ülekaalust visatud väravaga Šveitsi uuesti juhtima. Minut enne normaalaja lõppu saatis Nico Hischier litri tühja väravasse, vormistades lõppseisuks 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Šveitsi poolt vaadatuna.

Šveits võitis alagrupis kõik seitse mängu kokku väravate vahega 39:7. Soome saavutas teise koha, kolmandaks tuli Läti ja viimasena pääses A-alagrupist edasi veerandfinaali tiitlikaitsja USA.

B-alagrupis teenis esikoha Kanada, kes sai viimases voorus 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) jagu Tšehhist. Macklin Celebrini viskas Kanada kasuks kaks väravat ning võiduvärava eest hoolitses kümme minutit enne lõppu John Tavares. Kanadale järgnesid alagrupi kokkuvõttes Norra, Tšehhi ja Rootsi.

Alagruppide võitjad Šveits ja Kanada mängivad veerandfinaalis vastavalt Rootsi ja USA-ga. Soome kohtub Tšehhiga ning Läti madistab Norraga. Veerandfinaalid peetakse neljapäeval.