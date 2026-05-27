X!

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

Jäähoki MM
Jäähoki MM: Šveits - Soome.
Jäähoki MM: Šveits - Soome. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki MM

Šveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel tõmmati teisipäeva hilisõhtul joon alla alagrupifaasile.

Soome ja Šveitsi koondised selgitasid omavahelises mängus välja A-alagrupi võitja. Attilio Biasca ja Ken Jäger viisid Šveitsi avakolmandikul 2:0 juhtima, aga teisel kolmandikul vastas Soome poolelt kahe väravaga Aleksander Barkov.

Viimase kolmandiku 17. minutil viis Jäger arvulisest ülekaalust visatud väravaga Šveitsi uuesti juhtima. Minut enne normaalaja lõppu saatis Nico Hischier litri tühja väravasse, vormistades lõppseisuks 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Šveitsi poolt vaadatuna.

Šveits võitis alagrupis kõik seitse mängu kokku väravate vahega 39:7. Soome saavutas teise koha, kolmandaks tuli Läti ja viimasena pääses A-alagrupist edasi veerandfinaali tiitlikaitsja USA.

B-alagrupis teenis esikoha Kanada, kes sai viimases voorus 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) jagu Tšehhist. Macklin Celebrini viskas Kanada kasuks kaks väravat ning võiduvärava eest hoolitses kümme minutit enne lõppu John Tavares. Kanadale järgnesid alagrupi kokkuvõttes Norra, Tšehhi ja Rootsi.

Alagruppide võitjad Šveits ja Kanada mängivad veerandfinaalis vastavalt Rootsi ja USA-ga. Soome kohtub Tšehhiga ning Läti madistab Norraga. Veerandfinaalid peetakse neljapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

09:44

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

08:42

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

25.05

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

23.05

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

sport.err.ee värsked uudised

10:13

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

09:11

Sinner sai 30. võidu järjest

08:10

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Arnover kiirendas ekstreemses kuumuses peetud EM-etapil esimeseks

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

ETV spordisaade, 26. mai

26.05

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlveunistuse

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

Teatejooksude Eesti meistrivõistlused kujunesid rekordiliseks

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

26.05

Rikberg: suvi on pikk ja pakub erinevaid väljakutseid

26.05

TV 10: Need poisid toovad veel tulevikus Eestile kuulsust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo