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Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

Jäähoki MM
Janne Kuokkanen (paremal).
Janne Kuokkanen (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki MM

Soome jäähokikoondise maailmameistriks aidanud Urho Vaakanainen, Waltteri Merelä ja Janne Kuokkanen läksid tiitlipidustuste järel tagasi ajateenistusse.

Kõik kolm teenivad aega Helsingi külje all Santahamina saarel paiknevas jäägrirügemendis. Kolmik naasis kasarmusse kolmapäeval ning sai lahingkaaslastelt tunnustava aplausi.

"Pidustused kestsid kuni kasarmusse jõudmiseni," ütles Merelä. "Alates hetkest, mil litter lendas Šveitsi väravasse, oli üks suur ja unustamatu pidu," lisas Kuokkanen.

Hokimehed peavad teenistuses ruttu järje peale jõudma, sest rahvuskoondise aitamise tõttu jäid nad sõduri väljaõppest seitsmeks nädalaks kõrvale. "Õnneks on mul toredad toakaaslased. Nad on mind palju aidanud ja olen selle eest väga tänulik," märkis Kuokkanen.

Kuokkanen ja Merelä alustasid ajateenistust aprillis, Vaakanainen oli ajateenistuses juba varem. "Parim asi on see, et kui teed täpselt nii nagu kästakse, siis tuleb kõik välja. Jää peal peab palju rohkem ise mõtlema. Seega on ajateenistus hea vaheldus," sõnas Merelä.

"Püüame õppida uusi asju ja võtta sellest kogemusest kõik, mis võimalik. Kindlasti tuleb meeldejääv suvi," lisas Kuokkanen.

Merelä ja Kuokkanen mängisid MM-il kõigis kümnes kohtumises, Vaakanainen pääses jääle seitsmes mängus. Soome koondis alistas MM-i finaalis kuldse väravaga Šveitsi ja tuli viiendat korda maailmameistriks.

Toimetaja: Henrik Laever

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