Aet Kiisla uuendas Eesti kümne päeva jooksu rekordit

Rekordi püstitamisel läbis Aet Kiisla Milwaukee jäähallis ümber jääareenide kulgenud 443,455 meetri pikkuse ringi eelmisest neljapäevast selle pühapäevani kestnud võistluse käigus 1661 korda.

Kümne päevaga läbis Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud üle 17 maratoni.

Senine rekord oli Aet Kiisla nimel eelmisest aastast 562,845 kilomeetrit.

21 osaleja seas sai Eesti esindaja ülejärjestuses kaheksanda ja naistest teise koha. Naistest võitis sakslane Simone Durry tulemusega 900,214 kilomeetrit.

Üldvõidu sai Eestigi ultrajooksuvõistluste sage külaline ungarlane Szilard Fodor resultaadiga 1042,524 kilomeetrit, uuendades isiklikku tipptulemust 17 kilomeetriga.

Ungarlasele oli see lühikese aja jooksul juba kolmas kümne päeva jooks. Aprilli lõpus püstitas ta New Yorgis oma eelmise isikliku rekordi tulemusega 1025,473 kilomeetrit ja mai alguses läbis ta Sofias kümne päevaga 1001,660 kilomeetrit.