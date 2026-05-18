Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

Soome ja USA vaheline A-alagrupi kohtumine algas korraliku väravasajuga, kui 22. minutiks oli visatud juba kuus väravat. Ameeriklaste kahjuks olid nemad võrku sahistanud aga vaid korra: Leni Hameenaho seitsmenda minuti väravale vastas poolteist minutit hiljem Matt Coronato.

Ülejäänud mäng kuulus selgelt soomlastele. Minut pärast USA väravat viis Patrik Puistola Soome 2:1 juhtima, Aatu Räty suurendas 15. minutil eduseisu kaheväravaliseks ning kohe teise perioodi alguses tegid pooleminutilise vahega skoori Lenni Hämeenaho ja Saku Mäenalanen.

Valitsev olümpiavõitja ja maailmameister viskas Ryan Leonardi toel kolmanda kolmandiku alguses veel ühe värava tagasi, aga Anton Lundell tegi 47. minutil lõppskooriks 6:2. Soome on A-grupis võitnud kõik kolm mängu väravate vahega 13:4, USA sai ühe võidu kõrvale teise kaotuse.

B-grupis jätkab samuti täiseduga Kanada, kes oli esmaspäeval 5:1 üle Taanist. Sealjuures oli seis kahe kolmandiku järel veel 0:0, siis viskasid Porter Martone, Gabriel Vilardi ja Denton Mateychuk kolme ja poole minutiga kolm väravat. Nick Olesen vähendas otsustava perioodi keskel taanlaste kaotusseisu, aga poolteist minutit hiljem vastas Ryan O'Reilly Kanada neljanda tabamusega ning lõppskoori vormistas pool minutit enne lõpusireeni Parker Wotherspoon.

Kanada staaridel võis otsustava perioodi alguseks pulss päris kõrgel olla, sest just Taani oli see, kes mullusel MM-il suurüllatuse vormistas ja Kanada veerandfinaalis konkurentsist lükkas.

A-grupi õhtuses mängus kohtuvad Saksamaa – Šveits ning B-grupis lähevad vastamisi Rootsi – Tšehhi.