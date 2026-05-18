X!

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

Jäähoki MM
Soome jäähokikoondislased
Soome jäähokikoondislased Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki MM

Šveitsis jätkuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel alistas Soome esmaspäeval Ameerika Ühendriigid 6:2 ja jätkab A-alagrupis täiseduga.

Soome ja USA vaheline A-alagrupi kohtumine algas korraliku väravasajuga, kui 22. minutiks oli visatud juba kuus väravat. Ameeriklaste kahjuks olid nemad võrku sahistanud aga vaid korra: Leni Hameenaho seitsmenda minuti väravale vastas poolteist minutit hiljem Matt Coronato.

Ülejäänud mäng kuulus selgelt soomlastele. Minut pärast USA väravat viis Patrik Puistola Soome 2:1 juhtima, Aatu Räty suurendas 15. minutil eduseisu kaheväravaliseks ning kohe teise perioodi alguses tegid pooleminutilise vahega skoori Lenni Hämeenaho ja Saku Mäenalanen.

Valitsev olümpiavõitja ja maailmameister viskas Ryan Leonardi toel kolmanda kolmandiku alguses veel ühe värava tagasi, aga Anton Lundell tegi 47. minutil lõppskooriks 6:2. Soome on A-grupis võitnud kõik kolm mängu väravate vahega 13:4, USA sai ühe võidu kõrvale teise kaotuse.

B-grupis jätkab samuti täiseduga Kanada, kes oli esmaspäeval 5:1 üle Taanist. Sealjuures oli seis kahe kolmandiku järel veel 0:0, siis viskasid Porter Martone, Gabriel Vilardi ja Denton Mateychuk kolme ja poole minutiga kolm väravat. Nick Olesen vähendas otsustava perioodi keskel taanlaste kaotusseisu, aga poolteist minutit hiljem vastas Ryan O'Reilly Kanada neljanda tabamusega ning lõppskoori vormistas pool minutit enne lõpusireeni Parker Wotherspoon.

Kanada staaridel võis otsustava perioodi alguseks pulss päris kõrgel olla, sest just Taani oli see, kes mullusel MM-il suurüllatuse vormistas ja Kanada veerandfinaalis konkurentsist lükkas.

A-grupi õhtuses mängus kohtuvad Saksamaa – Šveits ning B-grupis lähevad vastamisi Rootsi – Tšehhi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

14.05

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

sport.err.ee värsked uudised

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18:31

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

17:58

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

17:23

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

14:27

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

13:56

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

13:24

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

12:53

Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

12:21

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo