X!

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

Jäähoki MM
Läti - Soome jäähoki MM-il
Läti - Soome jäähoki MM-il Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Jäähoki MM

Šveitsis jätkuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel alistas Soome neljapäeval Läti 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) ning Kanada sai B-grupis Norrast jagu alles lisaajal.

Täiseduga jätkava Soome jaoks algas neljapäevane kohtumine külma dušiga, kui Läti läks Rudolfs Balcersi väravast juba kümnendal sekundil juhtima. Neljakordne maailmameister vastas sellele aga seitsme väravaga.

Avakolmandikul tegid skoori Hannes Björninen, Henri Jokiharju ja Saku Mänalanen, teisel perioodil lisas ühe tabamuse Waltteri Merela ning viimasel kolmandikul sahistasid lätlaste võrku Anton Lundell, Patrik Puistola ja Aatu Räty.

Soome on A-grupis võitnud kõik neli kohtumist väravate vahega 20:5, reedel minnakse vastamisi grupi punase laterna Suurbritanniaga. A-grupis on neli võitu ka võõrustajariigil Šveitsil.

B-grupis jäi Kanada ootamatult suurde hätta Norraga, kui lasi endale visata koguni viis väravat ja võitis alles lisaaja järel 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0). Sealjuures läks Norra kolmel korral mängu juhtima ning Kanada leidis 5:5 viigivärava alles poolteist minutit enne normaalaja lõppu.

Kolm litrit, sealjuures otsustava lisaajal, viskas Norra võrku Mark Scheifele, ühe tabamuse lisasid Gabriel Vilardi, Dylan Cozens ja Ryan O'Reilly. Kanadal on B-grupis 11 punkti, teisel kohal on Tšehhi kümne silmaga. Norral on kahe võidu kõrval üks kaotus ja nüüd ka lisaajakaotus. Kahe päeva pärast minnakse tähtsas mängus vastamisi naabrite rootslastega, kellel on üks punkt vähem.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

19:58

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

11:09

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

09:10

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

sport.err.ee värsked uudised

20:57

Foden, Palmer ja Maguire jäeti Inglismaa MM-koondisest välja

18:57

Eesti korvpallikoondis kohtub taasiseseisvumispäeval Leeduga

18:27

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

17:50

Naiste jalgpallikoondise esiväravavaht pikendas välisklubiga lepingut

17:26

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

16:17

Soometsal ja Startil ei õnnestunud Bodöt üllatada

15:44

Spordimuuseum ja ArtDepoo avavad koos sporditeemalise kunstinäituse

15:15

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

14:43

Manuel Neuer naaseb MM-iks Saksamaa koondisesse

14:10

Werder ei taha Heina eest kolme miljonit maksta

13:37

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

13:03

Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarjas kaks teist kohta

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo