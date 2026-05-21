Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

Täiseduga jätkava Soome jaoks algas neljapäevane kohtumine külma dušiga, kui Läti läks Rudolfs Balcersi väravast juba kümnendal sekundil juhtima. Neljakordne maailmameister vastas sellele aga seitsme väravaga.

Avakolmandikul tegid skoori Hannes Björninen, Henri Jokiharju ja Saku Mänalanen, teisel perioodil lisas ühe tabamuse Waltteri Merela ning viimasel kolmandikul sahistasid lätlaste võrku Anton Lundell, Patrik Puistola ja Aatu Räty.

Soome on A-grupis võitnud kõik neli kohtumist väravate vahega 20:5, reedel minnakse vastamisi grupi punase laterna Suurbritanniaga. A-grupis on neli võitu ka võõrustajariigil Šveitsil.

B-grupis jäi Kanada ootamatult suurde hätta Norraga, kui lasi endale visata koguni viis väravat ja võitis alles lisaaja järel 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0). Sealjuures läks Norra kolmel korral mängu juhtima ning Kanada leidis 5:5 viigivärava alles poolteist minutit enne normaalaja lõppu.

Kolm litrit, sealjuures otsustava lisaajal, viskas Norra võrku Mark Scheifele, ühe tabamuse lisasid Gabriel Vilardi, Dylan Cozens ja Ryan O'Reilly. Kanadal on B-grupis 11 punkti, teisel kohal on Tšehhi kümne silmaga. Norral on kahe võidu kõrval üks kaotus ja nüüd ka lisaajakaotus. Kahe päeva pärast minnakse tähtsas mängus vastamisi naabrite rootslastega, kellel on üks punkt vähem.