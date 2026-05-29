Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

Esimeses kahes ringis sai Kruusvee jagu leedulastest Karolis Vaitelest (4:3) ja Dovydas Petrauskasest (4:2). Järgmistena alistusid lätlased Roberts Bulko (4:1) ja Ralfs Laumanis (4:1).

Veerandfinaalis oli Kruusvee veelgi kindlam, sest leedulane Mindaugas Barauskas sai hoolimata viimase PDC turniiride kogemusest alistatud kuivalt 4:0 ja sellele järgnes poolfinaalis 5:3 võit lätlase Kazimiers Joniksi üle.

Finaalis oli vaja võita kuus mängu ja rootslase Dennis Nilssoni vastu see kindlalt õnnestuski - 6:2 võit ja tasuks rahvusvahelise turniiri koguvõit. Seejuures võitis ta 1:2 kaotusseisust viis leg'i järjest.

Ühtlasi sai Kruusveest esimene Eesti noolemängija, kes võitnud WDF egiidi all toimunud turniiri väljaspool kodumaad.

Turniiri jooksul kogus Kruusvee 13 maksimaalset ehk 180-punktist seeriat. Vastava tabeli järgmine mängija suutis seda vaid neli korda. Tema turniiri kolme noole keskmine oli 80,24 punkti, parimas mängus 90,18.