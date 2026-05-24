Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

Korvpalli meistriliiga finaalseeria ajal on paslik uurida, kas Eestis leidub ka tasemel järelkasvu, kes kümnekonna aasta pärastki meile jätkuvalt põnevust pakub. Tallinnas toimunud Nord Cup korvpalliturniir tõi kokku ligi 4000 noort ja näitas, et korvpalli kandepind on Eestis tõesti lai.

Sel nädalavahetusel tõi korvpalliturniir Nord Cup Tallinnasse kokku ligi 4000 last ja noort seitsmest Euroopa riigist. Korraldajad loodavad, et järgmisel aastal osalejate arv veelgi kasvab.

"Selle tähtsuse mõõdupuu on osalejate arv, et kolme päeva jooksul on siin Tallinnas 216 võistkonda, nad mängivad 544 mängu 18 väljakul. Täiesti uskumatud numbrid," sõnas spordiklubi Nord juhatuse esimees Keio Kuhi.

Turniiril osalesid nii poisid kui tüdrukud erinevatest vanuseklassidest, kuid peamine polnud mitte tulemuse saavutamine, vaid investeering korvpalli mängivatesse noortesse.

"See kunagi sai alguse sellest, et anda väljund oma korvpallinoortele ja ma arvan, see on tänaseni see eesmärk ja seda me täidame. See on kasvanud nii suureks ega kunagi, kui turniiriga alustati, ega keegi seda ei uskunud," märkis Kuhi.

Kuhi arvates teevad treenerid lastega head tööd, sest tase eri riikide vahel on võrdne. Eestlased võidavad teisi ja teised võidavad eestlasi. "Seda ju näitab, kuidas rahvuskoondis täna esineb ja kuidas meie noorte rahvuskoondised esinevad. Ja vaadates seda turniiri, siis siin on kindlasti ägedaid kujusid ja ägedaid talente," ütles Kuhi.

