Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

Tiitlikaitsja Arsenal võitis Meistrite liiga ajaloo edukaima naiskonna Lyoni vastu avamängu 2:1, Prantsusmaa hiid läks laupäevases kordusmängus Wendie Renard'i ning Kadidiatou Diani väravatest 36. minutiks 2:0 juhtima ehk haaras kahe mängu kokkuvõttes 3:2 edu.

Mulluses EM-finaalis värava löönud Alessia Russo tõi 76. minutil tabloole koondviigi 3:3, aga Saksamaa koondise mängujuht Jule Brand võttis 86. minutil Arsenali karistusalas palli osavalt omaks ning saatis selle külmavereliselt võrku, tuues Lyonile 3:1 ning kokkuvõtts 4:3 võidu.

Teises poolfinaalis mängis viimastel aastatel Wolfsburgi kõrval teiseks Saksamaa suurjõuks tõusnud Müncheni Bayern koduväljakul avamängu Barcelona vastu 1:1 viiki.

Pühapäevast kordusmängu alustas viimasel kuuel hooajal finaali pääsenud Barcelona võimsalt, Bayern ei saanud kuidagi hakkama ääremängijate Salma Paralluelo ja Caroline Graham Hanseni takistamisega ja nii viis Paralluelo kodunaiskonna 13. minutil juhtima.

Vaid neli minutit hiljem realiseeris Linda Dallmann Bayerni kiirrünnaku ja tõi tabloole viigi, aga 22. minutil viis kahekordne Ballon d'Or'i võitja Alexia Putellas pärast Paralluelo head eeltööd madala löögiga taas Barcelona ette. 54. minutil andis Paralluelo suurepärase tsenderduse Ewa Pajori pea peale ning poolatar ei eksinud; neli minutit hiljem lõi Putellas karistuslöögi järel oma teise värava ja viis Barcelona püüdmatusse kaugusesse, kuigi Pernille Harder karistas pühapäeval pikalt vigastuspausilt naasnud Aitana Bonmati tavatu valesöödu ära ja tegi veel 71. minutil matši lõppskooriks Bayerni poolt vaadates 2:4.

Meistrite liiga finaal mängitakse tänavu 23. mail Oslo Ullevaali staadionil.