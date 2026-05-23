TÄNA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide?

Jalgpalli naiste karikafinaalis kohtuvad Pärnu rannastaadionil Saku Sporting ja Paide Linnanaiskond. Otseülekanne ETV2-s algab kell 12.50. Kommenteerivad Aet Süvari ja Maria Sootak, stuudiot juhib Kristjan Kalkun.

Otsustavas kohtumises lähevad omavahel vastamisi mullu hõbemedalitega leppinud Saku Sporting ning ajaloos esimest korda finaalis mängiv Paide Linnanaiskond.

2023. aastal karikavõitjaks tulnud Saku tänavune karikahooaeg algas veerandfinaalis korraliku proovikiviga, kui vastaseks saadi karikakaitsja Tallinna FC Flora. Tõeliseks põnevuslahinguks kujunenud matšis suudeti normaalaja teisel üleminutil lüüa seisuks 1:1, mis viis mängu lisaajale, ning sealgi suudeti Gerda Guštšini imelise kauglöögi toel kaotusseisust välja tulla.

Lisaaja järel oligi tablool seis 2:2. Penaltiseerias näitas Saku aga tugevamat närvi ning lunastas pääsme järgmisesse ringi. Ka poolfinaalis näidati vaprat võitlusvaimu: Viimsi JK vastu tuldi kahel korral kaotusseisust välja ning võideti lõpuks 3:2.

Paide karikateekond algas mullu septembris kaheksandikfinaaliga, kus alistati Põlva FC Lootos 4:2. Kuna 2026. aastaks kerkiti meistriliigasse, hangiti talve jooksul võistkonda arvukalt väärt täiendusi: uuenenud koosseisu najal purustati Tartu JK Tammeka veerandfinaalis koguni 14:0.

Poolfinaalgi ei valmistanud Paidele raskusi: FC Elvast saadi jagu 5:0. Niisiis pääseski Kesk-Eesti naiskond ajaloos esimest korda karikafinaali.