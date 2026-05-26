USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

USA jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jäähoki MM-il said teisipäeval selgeks viimased veerandfinalistid, kui USA alistas A-grupis Austria ning Rootsi B-grupis Slovakkia.

Valitsev maailmameister USA viskas esimese seitsme minutiga kaks väravat ning lisas teisel kolmandikul veel kaks tabamust, realiseerides kriitilise tähtsusega mängus 4:1 (2:0, 2:1, 2:0) võidu. USA eest said värava kirja Ryan Ufko, Connor Clifton, Paul Cotter ja Matthew Tkachuk, Austria auvärava viskas Simeon Schwinger.

USA lõpetas A-grupis 11 punktiga ning sai Šveitsi, Soome (mõlemad 18 p) ja Läti (12 p) järel neljanda koha ehk pääses viimasena veerandfinaali. Läti ja USA jäävad grupis paika, aga teisipäeva õhtul selgitavad soomlased ja šveitslased tõelises maiuspalas grupi võitja.

Rootsi ning Slovakkia mäng toimus sarnastes tingimustes: Slovakkia oli viimase mängu eel B-grupis neljandal kohal, rootslased kohe nende kannul. Slovakkia läks otsustavat mängu viiendal minutil juhtima, aga teise kolmandiku keskel oli tablool juba rootslaste 3:1 eduseis. Slovakkia vastas tabamusega, aga viigiväravat ei leidnud ja Rootsi pani minut enne mängu lõppu võidukale õhtule punkti, vormistades 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) võidu.

Rootsi eest viskasid värava Ivar Stenberg, Oliver Ekman-Larsson, Anton Frondell ja Jakob Silfverberg; Slovakkia eest tegid skoori Marek Hrivik ning Martin Chromiak.

B-grupis teenis esikoha Kanada (17 p), kes kohtub teisipäeva õhtul veel kolmandal tabelireal asetseva Tšehhiga (13 p). Nende kahe vahele mahub veel Norra (15 p), neljandana pääsebki edasi Rootsi (12 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

