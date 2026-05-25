X!

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

Jäähoki MM
Soome jäähokikoondis
Soome jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Jäähoki MM

Jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis said pühapäeva õhtul kindlad võidud Soome ja Kanada koondised. Mõlemad on juba taganud ka koha veerandfinaalis.

Soome oli A-grupi mängus üle Austriast 5:2 (1:0, 3:0, 1:2). Jesse Puljujärvi viskas võitjate kasuks värava ja sai kirja resultatiivse söödu.

Kanada oli B-grupis parem Slovakkiast 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). Värav ja resultatiivne sööt kirjutati nelja Kanada mängija nimele. Otsustav võidutabamus läks kirja Gabriel Vilardile.

Jäähoki MM-i põhiturniiril on pidada veel kaks mängupäeva ja sõltuvalt meeskonnast üks-kaks kohtumist. A-grupist on pilet veerandfinaali käes võõrustajal Šveitsil ja Soomel ning B-grupist Kanadal ja Tšehhil.

Favoriitidest on kõige keerulisem seis A-grupis äsjasel olümpiavõitjal USA-l. Ameeriklastel on siiski lootust: nad peavad võitma nii Ungarit kui ka Austriat, aga samas lootma sobivaid tulemusi ka teistest mängudest.

B-grupis on samuti keeruline Rootsi seis, kel pidada veel mäng Slovakkiaga. Võrreldes USA-ga on aga nende pluss, et kui see mäng normaalajal võidetakse, tagatakse igal juhul koht kaheksa seas.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

10:06

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

23.05

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

21.05

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

sport.err.ee värsked uudised

11:35

Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

11:11

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas Eesti rekordit

10:25

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

08:11

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

24.05

ETV spordisaade, 24. mai

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo