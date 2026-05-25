Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

Jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis said pühapäeva õhtul kindlad võidud Soome ja Kanada koondised. Mõlemad on juba taganud ka koha veerandfinaalis.

Soome oli A-grupi mängus üle Austriast 5:2 (1:0, 3:0, 1:2). Jesse Puljujärvi viskas võitjate kasuks värava ja sai kirja resultatiivse söödu.

Kanada oli B-grupis parem Slovakkiast 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). Värav ja resultatiivne sööt kirjutati nelja Kanada mängija nimele. Otsustav võidutabamus läks kirja Gabriel Vilardile.

Jäähoki MM-i põhiturniiril on pidada veel kaks mängupäeva ja sõltuvalt meeskonnast üks-kaks kohtumist. A-grupist on pilet veerandfinaali käes võõrustajal Šveitsil ja Soomel ning B-grupist Kanadal ja Tšehhil.

Favoriitidest on kõige keerulisem seis A-grupis äsjasel olümpiavõitjal USA-l. Ameeriklastel on siiski lootust: nad peavad võitma nii Ungarit kui ka Austriat, aga samas lootma sobivaid tulemusi ka teistest mängudest.

B-grupis on samuti keeruline Rootsi seis, kel pidada veel mäng Slovakkiaga. Võrreldes USA-ga on aga nende pluss, et kui see mäng normaalajal võidetakse, tagatakse igal juhul koht kaheksa seas.