Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

Et treeninghallis oli vaid neli soojakraadi, siis tegi Niina Petrõkina soojendusharjutusi hoopis väljas, Haabersti jäähalli kõrval asfaldil. Kahekordne Euroopa meister on uueks hooajaks saanud paika uue lühikava.

Selle koreograafia tegi talle varasem jäätantsu maailmameister, mitmel korral Rahvusvahelise Uisuliidu poolt aasta parimaks hinnatud koreograaf Shae-Lynn Bourne Kanadast, kellega Petrõkina teeb koostööd esmakordselt. Uuel hooajal uisutab Petrõkina lühikavas Hispaania popstaari Rosalia, legendaarse Islandi muusiku Björki ning mitmekülgse Yves Tumori talvel laineid löönud loo "Berghain" järgi.

"Me lihtsalt tahtsime proovida midagi uut," tõdes Petrõkina. "Pärast olümpiahooaega ongi see aeg, kus sa võid natukene eksperimenteerida ja võin öelda, et see eksperiment tuli juba väga hästi välja. Mulle väga meeldib kava, ka treeneritele; kõik, kes nägid, ütlesid, et see on täiesti erinev nendest kavadest, mis mul enne olid. See kuidas ma liigun, kuidas sõidan, teised liigutused. Iga päev tahaks aina enam sõita!"

Olümpiamängude seitsmes naine töötab nüüd kahe Kanada jääkoreograafiga, sest uue vabakava koostab talle Mark Pillay, kellega Petrõkina jätkab koostööd viiendat hooaega. Kahel maailma tipptasemel jääkoregraafil on erinev tööstiil.

"Kui Markil on juba enne treeningut peas idee olemas, siis Shae-Lynn hakkab seda ehitama just jää peal. Kogu aeg vahetab, proovib sinust tõmmata kõiki neid liigutusi, mida sa varem ei arvanud, et oskad isegi teha. Me töötasime palju ka selle kallal, et kuidas ma sõidan ja libisen. Et rohkem kehaga töötada ja kaare peal sõita," selgitas Petrõkina.

Lühikava pandi viie päevaga kokku USA-s Californias. Shae-Lynn Bourne on mitu hooaega teinud kavasid kolmekordsele maailmameistrile Ilia Malininile. Lisaks uue lühikava omandamisele on Petrõkinal käsil ka töö raskemate hüpetega.

"Töötan hüpete kallal, aga kõige tähtsam on hoida tervist. Kolmene Axel ja neljakordne toe loop, see isegi tuleb mul paremini välja kui Axel, aga Axel on ikkagi vajalikum. Proovin teha. Olen terve elu neid harjutanud, lihtsalt kogu aeg juhtub midagi! Loodan, et seekord olen juba targem ja saan end kontrollida," tõdes Petrõkina.

Uut lühikava näitab Niina Petrõkina 25. mail, kui Rocca al Mare Uisukool tähistab 25. sünnipäeva. Töö uue vabakavaga seisab ees juunis Austrias. "Praegu arutame, mis muusikat valida, sest on mitu varianti. Mina tahan üht muusikat, Mark pakub mulle teist - nagu alati! Peame mõtlema, milline variant tuleb paremini välja," naeris Petrõkina.