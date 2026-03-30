Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

Lõppev hooaeg oli Petrõkina jaoks esimene, kus startis järjest kolmel tiitlivõistlusel. Euroopa meistrivõistlustel kaitses ta tiitlit ning nii taliolümpial kui ka MM-il uisutas välja seitsmenda koha.

"Emotsioonid on väga positiivsed! Olen väga õnnelik, et lõpetasin hooaja hea punktiga. Alati võib oodata parimat ja tean, kui hästi oskan sõita. Seekord [MM-il] ei jätkunud täisjõudu, aga ikkagi tegin oma kavad väga hästi ja halbu vigu ei olnud. Pigem olid väikesed vead, midagi hullu ei juhtunud," rääkis Petrõkina ERR-ile.

Praha MM-il olid jaapanlannad Kaori Sakamoto (238,28 punkti) ja Mone Chiba (228,47) teisest klassist, kuid pronksmedali võitnud Nina Pinzarrone lõpptulemus (215,20) oli Petrõkina isiklikust rekordist ligi punkti jagu kehvem.

"Me juba mõtleme, kuidas peame järgmiseks hooajaks ettevalmistuma, sest näeme, et kõik on võimalik. Kui sõita suurepäraselt ja puhtalt, siis võib medal olla käes. Peab lihtsalt veel rohkem töötama ja mitte ainult füüsiliselt, vaid peaga ka, sest pärast olümpiat oli mul selline emotsionaalne langus. Ja füüsiline langus ka, nii et oli väga raske ennast kokku võtta," selgitas Petrõkina.

"Järgmisel aastal olümpiat ei ole, seega pean ennast [MM-iks] maksimaalselt kokku võtma ja sõitma nii hästi kui olümpial sõitsin. Sel hooajal oli korraga nii hea kui ka halb kogemus, sest mul oli alati ainult kaks tiitlivõistlust, aga nüüd kolm. Keha ei saanud enne MM-i aru, mis toimus, sest kaks võistlust oli juba tehtud. Raske oli kehaga suhelda ja öelda, et peame veel töötama," lisas ta.

Kõrged tulemused ja uued rekordid sündisid hooajal, kus veel oktoobris käis Petrõkina parema jalaga operatsioonil. Nüüd seisab ees töö uute kavadega.

"Minu elu on nagu ameerika mäed. Kunagi ei tea, mis juhtub. Hooaja alguses ma üldse ei teadnud, kas jõuan kuskile tiitlivõistlustele, kas üldse suudan paremalt jalalt hüppeid teha? Nüüd ma saan aru, et kõik on võimalik ja mina olen unstoppable (peatamatu) nagu juba on kirjutatud igal pool, et Ms. Unstoppable. See mulle väga meeldib. Kui tunnen, et midagi läheb halvasti või midagi ei suuda, siis panen selle laulu pähe, et kõik on võimalik. Midagi ega keegi ei saa mind pidurdada," sõnas Petrõkina.

Mis oli tema enda jaoks hooaja kõrghetk? "Olümpiamängud, sest EM-il ma ei teadnud, kuidas suudan uisutada, sest kerge draama oli siis veel õhus. Aga olümpiale läksin nii, et juba teadsin, mida suudan teha. Olen väga õnnelik, et sain olümpial hakkama ja näitasin seda, mida pidin näitama."