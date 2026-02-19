X!

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha

Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Esmakordselt olümpiamängudel osalenud kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina saavutas Milano Cortina OM-il seitsmenda koha. Olümpiavõitjaks krooniti ameeriklanna, valitsev maailmameister Alysa Liu.

Neljapäevase vabakava järjekorras 15. naisena jääl käinud Petrõkina sooritas puhtalt seitse kolmest hüpet ning kogus vabakava eest 141,19 punkti, millega jäi oma EM-il tehtud Eesti rekordile alla veidi enam kui nelja punktiga.

Kahe kava kokkuvõttes kogus Petrõkina 210,82 punkti; kuu aja eest Sheffieldi EM-il püstitatud isiklik tippmark on 216,14 punkti. Koondtulemus andis Petrõkinale olümpiadebüüdil seitsmenda koha.

Nende mängude teise kuldmedali võitis valitsev maailmameister, ameeriklanna Alysa Liu, kes sai vabakava eest 150,20 punkti ja viis oma isikliku rekordi 226,79 punktile. Kolmekordne maailmameister, jaapanlanna Kaori Sakamoto pidi leppima hõbedaga (224,90) ning pronksi võitis tema 17-aastane kaasmaalanna Ami Nakai (219,16).

Petrõkina ette jäid veel jaapanlanna Mone Chiba (217,88), kolmekordne USA meister Amber Glenn (214,91) ja neutraalse lipu all võistlev Adelia Petrosjan (214,53). Üle 200 punkti kogus 13 naist.

Liu lõpetas oma kullaga ühtlasi ameeriklannade neli olümpiatsüklit kestnud medalipõua: viimati sai ameeriklanna naiste üksiksõidus olümpiamedali 2006. aastal Torinos, kui Sasha Cohen võitis Shizuka Arakawa järel hõbeda.

Enne võistlust:

Kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina teenis teisipäevases lühikavas 69,63 punkti, millega jäi ainult 0,98 punktiga alla oma Eesti rekordile. Ta sooritas lühikavas kahese axel'i, kolmese lutz'u ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning kolmese flip'i.

"Mingid väikesed vead olid, ma pean vaatama, mis kohtunikud mulle panid. Lootsin paremat tulemust, sest EM-il sain puhta kavaga 70 punkti. Nägin, et kõik, kes siin sõidavad, saavad hooaja parima tulemuse – tahaks ka! Täna tegin nii, nagu tegin. Ainult üks punkt! Teeme tööd edasi," kinnitas Petrõkina vabakavale mõeldes.

Kõrgetasemelises lühikavas kogus üle 70 punkti koguni üheksa naist. Esikohal on 78,71 punktiga jaapanlanna Ami Nakai, kellele järgneb oma viimasel võistlusel esimest olümpiakulda jahtiv Kaori Sakamoto 77,23 punktiga. Mullune maailmameister, ameeriklanna Alysa Liu on 76,59 punktiga kolmas.

Esikolmikule järgnevad ja Petrõkinat edestavad veel Mone Chiba (74,00), Adelia Petrosjan (72,89), Anastassia Gubanova (71,77), Loena Hendrickx (70,93), Isabeau Levito (70,84) ja Haein Lee (70,07).

Niina Petrõkina tuleb vabakavas jääle kell 22.28.

olümpiauudised

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

00:10

Ambitsioonikas Petrõkina: tahaks veel kõrgemat kohta saada!

19.02

VIDEO | Petrõkina sooritas olümpiadebüüdil ka puhta vabakava

19.02

Sildaru: see oli üks mu viimase nelja aasta parimaid sõite

