Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt

Mullusel MM-il Eesti iluuisutajate seni parima, kaheksanda koha saavutanud Niina Petrõkina pani pikale ja väsitavale hooajale punkti 134,98 punkti toonud vabakavaga. Kahe kava kokkuvõttes andis see talle 202,27 punkti ja kuigi tema rekord on ligi 14 punkti parem, eksisid mitmed konkurendid ning punktiskoor tõi Petrõkinale lõpuks seitsmenda koha ehk Eesti kõigi aegade parima tulemuse MM-il.

"Ma ei taha valetada: oli päris raske," kommenteeris Petrõkina Eesti uisuliidule. "Lihased enam nii hästi ei tööta, kui vaja oleks, aga proovisin end lõpuni kokku võtta. Proovisin ikkagi nautida, sest see on viimane võistlus ja viimane kord, kui publikule seda kava näitasin. Ma olen väga õnnelik, et suutsin end hooaja lõpuni pärast traumat nii hästi näidata. Olen väga rahul, et ma ei teinud suuri vigu," võttis Petrõkina MM-i kokku.

"Füüsiliselt oli natuke näha, et ta pingutab, aga enam jõudu ei ole," lisas treener Svetlana Varnavskaja. "Aga ta tegi siiski kõik ära, väiksed vead olid, aga ei olnud kukkumist ja nagu meie ütleme - "liblikat". Muidugi tahad iga kord, et punktid kasvavad, aga kõige tähtsamad võistlused olid sel aastal olümpiamängud ja seal näitasime head taset. Hooaeg on olnud pikk ja väsitav ja sellel võistlusel oli tunda, et füüsiliselt enam nii heas vormis kui EM-il ja OM-il ei ole."

Oma karjääri viimasel võistlusel säras Kaori Sakamoto, kes parandas enam kui kahe punktiga oma isiklikku rekordit, kui kogus 238,28 punkti ja võitis oma neljanda MM-tiitli. Hõbeda teenis tema kaasmaalanna Mone Chiba 228,47 punktiga ning pronksi sai belglanna Nina Pinzarrone 215,20 punktiga.

Kahest Eesti iluuisutajast esimesena jääl käinud Nataly Langerbaur teenis oma vabakava eest 105,62 punkti, mis jääb tema isiklikule rekordile alla veidi enam kui viie punktiga. Lühikavas oma tippmarki nihutanud Langerbaur sai kahe kava kokkuvõttes 162,18 punkti; tema kaks ja pool aastat tagasi püstitatud isiklik rekord on 165,85 silma, aga reedene tulemus tähistab siiski hooaja tippmarki.

"Täna tundsin end rahulikumalt kui enne lühikava," kinnitas 20. koha saanud Langerbaur. "Juba treeningul oli hea tunne sees ja sain võistlusel usaldada treeningul tehtud tööd, pea välja lülitada ja usaldada oma keha. Jään tänase sõiduga rahule, tegin oma töö korralikult. MM-i kogemus on võimas, see areen ja publik... see on midagi erakordset, nii palju rahvast on minu jaoks esmakordne. Siin oli veelgi rohkem publikut, kui minu esimesel MM-il," on Langerbaur tiitlivõistluste kogemusega rahul.

"Üldjoones jään kindlasti rahule, ikkagi hooaja parim punktisumma. Mõned vead olid ja nende eest võeti punkte maha. Ta oli esialgu natuke närvis ja sealt tulid väiksed eksimused, aga kava teises pooles muutus rahulikumaks ja võitles lõpuni," rääkis tema treener Irina Kononova.

Enne võistlust:

Naiste üksiksõidu lühikavas teenis Niina Petrõkina 11. (67,29 punkti) ja Nataly Langerbaur 21. koha (56,56). Mõlemad pääsesid 24 parema sekka, kes jätkavad vabakavas.

Vabakavas starditakse vastavalt oma kohale ehk Langerbaur on kohe esimeses soojendusgrupis ja Petrõkina kolmandas. Eesti aja järgi peaks Langerbaur alustama kell 19.30 ja Petrõkina kell 21.17.

Kaksikjuhtimine on lühikava järel jaapanlannadel Kaori Sakamotol (79,31) ja Mone Chibal (78,45), kellele järgnevad ameeriklannad Amber Glenn (72,65) ja Isabeau Levito (72,16).

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused Prahas kestavad pühapäevani.