Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

Endine Hispaania koondislane alustas oma treenerikarjääri 2019. aastal Hispaania tugevuselt kolmandas liigas ning sai kolm aastat hiljem Saksamaa kõrgliigaklubi Leverkuseni Bayeri peatreeneriks. Alonso teenis esimese hooaja järel lepingupikenduse ning jõudis järgmisel hooajal suure saavutuseni, kui juhendas Leverkuseni klubi ajaloo esimese Saksa meistritiitlini.

Pärast kolmandat hooaega Leverkuseni treenerina otsustas Alonso võtta vastu pakkumise Madridi Realilt, keda ta mängijana kuus hooaega esindas. See tööots kujunes aga äärmiselt dramaatiliseks ning 2026. aasta jaanuaris otsustasid klubi ja treener koostöö lõpetada.

44-aastane hispaanlane ei pidanud aga väga kaua ootama ning sõlmis nelja aasta pikkuse lepingu Chelsea'ga, kes võitleb Inglismaa kõrgliigas veel Konverentsiliiga koha nimel.

Chelsea lõpetas aastavahetusel loobuda Enzo Maresca teenetest ning asendas itaallase inglase Liam Rosenioriga, aga tema pidas vastu aprilli lõpuni. Londoni klubi peab sel hooajal koduses kõrgliigas veel kaks kohtumist Calum McFarlane'i juhendamisel, laupäeval jäädi Inglismaa karikavõistluste finaalis alla Manchester Cityle.