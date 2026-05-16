Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

Inglismaa jalgpalli karikavõistlustel triumfeeris Manchester City, kes sai laupäeval Wembley staadionil toimunud finaalis 1:0 jagu Londoni Chelseast.

Manchester City võiduvärava eest kandis hoolt Antoine Semenyo, kes jõudis Erling Haalandi söödust sihile 72. minutil. Chelsea ei kujutanud endast Manchester Cityle tõsist ohtu, sest suutis 90 minuti jooksul sooritada vaid ühe pealelöögi, mis lendas vastase väravaraamidesse.

Manchester City tuli Inglismaa karikavõitjaks kaheksandat korda ning tõusis selles arvestuses ühele pulgale Chelsea, Liverpooli ja Tottenham Hotspuriga. Kõige rohkem ehk 14 karikavõitu kuulub Londoni Arsenalile, teisel kohal on Manchester United 13. triumfiga.

Toimetaja: Henrik Laever

