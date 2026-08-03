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Chelsea täiendas koosseisu kahe kogenud inglasega

Jalgpall
Jordan Henderson.
Jordan Henderson. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Londoni Chelsea sõlmis lepingud poolkaitsja Jordan Hendersoni ja ründaja Danny Welbeckiga.

Endine Liverpooli kapten Henderson liitus Chelseaga ametlikult esmaspäeval, Welbecki üleminek sai teoks juba eelmisel nädalal. Mõlemad sõlmisid klubiga kahe aasta pikkuse lepingu.

Henderson mängis eelmisel hooajal Brentfordi eest, tehes kõikide sarjade peale kaasa 34 kohtumises. Welbeck kuulus viimased kuus hooaega Brighton & Hove Albioni ridadesse ning oli möödunud hooajal 13 väravaga üks resultatiivseimad väravakütte Inglismaa kõrgliigas.

Hendersoni ja Welbecki liitumine Chelseaga näitab üllatavat kõrvalepõiget klubi senises tegevuses üleminekuturul. Kuuekordne Inglismaa meister on viimastel aastatel pannud suurt rõhku noorte mängijate värbamisele, kuid Henderson on 35-aastane ja Welbeck 36 aasta vanune.

Chelsea on sel suvel palganud veel kaitsjad Maxence Lacroix ja Marco Palestra, poolkaitsjad Morgan Rogersi, Valentin Barco ja Geovany Quenda ning ründaja Emmanuel Emegha. Klubi esindusmeeskonda kuulub hetkeseisuga koguni 46 mängijat.

Chelsea alustab uut liigahooaega 24. augustil võõrsil Fulhami vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

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