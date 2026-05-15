LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

Trinidadi ja Tobago odaviskaja LeBron James Autor/allikas: New Mexico Junior College Athletics
Trinidadi ja Tobago odaviskaja LeBron James tegi neljapäeval võimsa soorituse, kui püstitas uue USA üliõpilasliiga junior college'i (NJCAA) rekordi.

21-aastane odaviskaja saatis saatis New Mexicos toimunud võistlusel oda 77 meetri ja 91 sentimeetri kaugusele, püstitades sellega uue NJCAA rekordi. Varasemalt kuulus rekord (76.29) Markim Felixile, lisaks kaitses James sellega mullust NJCAA meistritiitlit.

Korvpallilegendist 20 aastat noorema nimekaimu varasem isiklik tippmark oli aprilli lõpus visatud 75.04, mida ta parandas enam kui kahe ja poole meetri võrra.

2023. aastal saavutas James Trinidadi ja Tobago meistrivõistlustel neljanda koha, tunamullu sai ta U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel 13. koha ning eelmisel aastal kerkis ta kodustel meistrivõistlustel kolmandale kohale. Tänavusest hooajast tudeerib ta New Mexico Junior College'is ning on kõigil neljal võistlusel ületanud 70 meetri piiri.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

