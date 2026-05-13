Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

Saku Sporting alistas Eesti jalgpalli naiste karikasarja poolfinaalis Viimsi 3:2 ja kindlustas koha finaalis, kus tuleb minna vastamisi Paide Linnanaiskonnaga.

Viimsi läks poolfinaali kaks korda juhtima: 17. minutil tabas Trinity Õismets ja 68. minutil Liisa Merisalu. Saku poolt viigistasid Grete Daut (32. minutil) ja Emma Treiberg (73.) ning võiduvärava lõi 81. minutil Eliise Gertrud Põlluvee.

Päev varem toimunud esimeses poolfinaalis sai Paide Linnanaiskond kindlalt 5:0 jagu FC Elvast. Finaalmäng peetakse pühapäeval, 23. mail Pärnus.