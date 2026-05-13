USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

Teisipäeval suri 47-aasta vanuselt endine NBA korvpallur Jason Collins, kes läks USA spordiajalukku sellega, et oli esimene avalik gei sealsetes suurtes profiliigades.

Collins avalikustas oma seksuaalse orientatsiooni 2013. aastal ajakirjas Sports Illustrated, kui oli juba üsna karjääri lõpul. "Kui ma avalikult oma seksuaalsusest rääkisin, siis see oli huvitav," meenutas Collins mullu novembris intervjuus ESPN-ile. "Väga erakordne, aga ma sain järjest kõned Oprah Winfreylt ja president Barack Obamalt."

"President Obama ütles: palju õnne - see, mis te täna tegite, avaldab positiivset mõju kellelegi, keda te oma eluaja jooksul ehk ei kohta."

Collins suri ajuvähi tagajärjel, millest ta rääkis esimest korda mullu septembris.

NBA-s pallis Collins aastatel 2001-2014 kokku 735 põhihooaja mängus, esindades New Jersey Netsi, Memphis Grizzliest, Minnesota Timberwolvesi, Atlanta Hawksi, Boston Celticsit, Washington Wizardsit ja Brooklyn Netsi.

Collinsi surmale esitas järelehüüde ka NBA komissar Adam Silver. "Jason Collinsi mõju ulatus korvpallist kaugemale, kuna ta aitas muuta NBA, WNBA ja laiema spordikogukonna tulevastele põlvkondadele kaasavamaks ja külalislahkemaks," teatas ta.

"Ta oli oma 13-aastase NBA karjääri ja pühendunud töö NBA Cares saadikuna eeskujuks silmapaistvas juhtimises ja professionaalsuses. Jasonit mäletatakse mitte ainult barjääride murdmise, vaid ka lahkuse ja inimlikkuse eest, mis iseloomustas nii tema enda elu kui ka puudutas nii paljusid teisi."