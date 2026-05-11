X!

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

Laskmine
Nemo Tabur, Reijo Virolainen ja Peeter Olesk
Nemo Tabur, Reijo Virolainen ja Peeter Olesk Autor/allikas: Kristiina Kivari
Laskmine

Horvaatias Osijekis toimuvatel laskespordi Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti meeskond standardpüstoli harjutuses pronksmedali.

Eesti meeskond koosseisus Peeter Olesk, Reijo Virolainen ja Nemo Tabur saavutas pronksi 1679 silma ja 31 sisekümnega. Esimese koha teenis Ukraina meeskond 1700 silma ja 34 sisekümnega ja teiseks tuli Prantsusmaa 1686 silma ja 36 sisekümnega. 

Indivduaalselt olid vahed väga väikesed ja Peeter Olesk sai seitsmenda koha 566 silma ja üheksa sisekümega, Nemo Tabur oli 13. 561 silma ja 12 sisekümega ning Reijo Virolainen 20. 552 silma ja kümne sisekümnega. 

Individuaalsest medalist jäi Peeter Oleskit lahutama kolm silma.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

21:16

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

20:53

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

20:02

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

19:07

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

18:43

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

17:46

Soomer teenis Saksamaal kolmanda ja neljanda koha

17:19

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

16:54

Põnevalt alanud naiste meistriliiga esinelikut lahutab vaid kaks punkti

16:23

Tartu Titans asub ameerika jalgpalli Balti meistritiitlit kaitsma

15:53

Rumeenias mängivad Eesti võrkpallurid osalevad põnevates medaliseeriates

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

08:33

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

10.05

Antoniak püstitas ultrajooksus Eesti naiste tipptulemuse, võidu võttis Kingo

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

12:46

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

10.05

Arsenal sai läbi häda kolm punkti kätte ja sammub tiitli suunas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo