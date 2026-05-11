Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

Eesti meeskond koosseisus Peeter Olesk, Reijo Virolainen ja Nemo Tabur saavutas pronksi 1679 silma ja 31 sisekümnega. Esimese koha teenis Ukraina meeskond 1700 silma ja 34 sisekümnega ja teiseks tuli Prantsusmaa 1686 silma ja 36 sisekümnega.

Indivduaalselt olid vahed väga väikesed ja Peeter Olesk sai seitsmenda koha 566 silma ja üheksa sisekümega, Nemo Tabur oli 13. 561 silma ja 12 sisekümega ning Reijo Virolainen 20. 552 silma ja kümne sisekümnega.

Individuaalsest medalist jäi Peeter Oleskit lahutama kolm silma.