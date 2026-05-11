Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

17-aastane ja 203 cm pikkune Eesti noorkorvpallur Robert Vassiljev ning Novipiu Campus Piemonte kindlustasid koha Itaalia tugevaima noortesarja U-17 Eccellenza finaalturniiril, kuhu pääsevad vaid riigi 16 parimat võistkonda.

Käesolev hooaeg on toonud suure läbimurde nii teist aastat Itaalias pallivale Vassiljevile kui ka klubile. Hooaeg algas Piemonte piirkonna kvalifikatsiooniga, kus osales 18 meeskonda kahes alagrupis. Novipiu Campus Piemonte lõpetas oma üheksaliikmelises grupis teisel kohal ning pääses edasi Interregionale faasi.

Seejärel tuli läbida mitu erinevat vahegruppi ja etappi, et jõuda otsustava nädalavahetuseni 9.–10. mail. Viimases faasis võitis Piemonte mõlemad kohtumised ning kindlustas sellega koha Itaalia U-17 finaalturniiril.

Hooaja jooksul on kõrgeid mänguminuteid teenivast eestlasest kujunenud võistkonna üks liidritest. Otsustavas faasis tegi Vassiljev tugevad esitused, kogudes kahe mängu keskmisena 10,5 punkti, 4,5 lauapalli, 2,5 resultatiivset söötu ja 2 blokki. Mänguaega kogunes keskmiselt 38,5 minutit.

Piirkondliku kvalifikatsiooni põhihooajal kogus Eesti tulevikulootus keskmiselt 11,0 punkti ja 27 minutit mängus. Finaalturniir toimub 18.–24. mail ning seal selgitatakse välja Itaalia U-17 vanuseklassi meister.