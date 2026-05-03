Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

Saku Sporting kirjutas tabelisse hooaja teise võidu, kui võõrsil oldi 2:1 parem Harju Laagrist. Avavärav sündis 38. minutil nurgalöögi järgsest olukorrast, kui Grete Daut leidis karistusalas vaba ruumi ja suunas palli võrku. Sama mängija kasvatas eduseisu 60. minutil. Kodunaiskond vähendas vahet 70. minutil, kui Maria Orav lõpetas resultatiivselt Žanna Smirnova söödu järel tekkinud üks-üks olukorra, vahendab jalgpall.ee.

Vooru tasavägiseimas kohtumises jagasid punktid Viimsi ja valitsev meister Tallinna Flora, mängides 1:1 viiki. Avaväravat tuli oodata kohtumise lõppfaasini – 75. minutil viis külalised juhtima Anastasija Južaninova. Viimsi vastus ei lasknud end kaua oodata, sest kuus minutit hiljem taastas Liisa Merisalu viigi.

Viigi järel loovutas Viimsi enda liidrikoha ning kaheksa punkti annavad nüüd naiskonnale teise positsiooni. Samas on vahe tabelitipuga vaid üks punkt. Flora kukkus neljandale reale, olles kogunud võrdselt seitse punkti eespool paikneva Sportinguga.

Paide Linnanaiskond tõusis vooru järel tabeli tippu, alistades FC Elva kindlalt 4:0. Kohtumise avavärav sündis juba seitsmendal minutil, kui Annegret Kala nurgalöök lõppes vastaste omaväravaga. Paide kasvatas eduseisu 20. minutil, kui Kala keerutas palli otse nurgalöögist väravasse. Teisel poolajal lisas kaks väravat Kirkeliis Lillemets, kindlustades Paidele veenva võidu.

Paide on nelja mänguga teeninud kolm võitu ning teenitud üheksa punkti annavad naiskonnale neljanda vooru järel esikoha. Samas on konkurents tihe ning lähimad jälitajad on punkti ja kahe kaugusel. Elva on seni saanud kirja ühe punkti ning tabelis ollakse kuuendal real.

Uue vooru kohtumised mängitakse laupäeval, 9. mail.

Tabeliseis:

1. Paide Linnanaiskond 9 punkti

2. Viimsi JK 8

3. Saku Sporting 7

4. Tallinna FC Flora 7

5. Harju JK Laagri 1

6. FC Elva 1