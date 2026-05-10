Arsenal sai läbi häda kolm punkti kätte ja sammub tiitli suunas

Leandro Trossard (esiplaanil)
Leandro Trossard (esiplaanil) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Arsenal alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 36. voorus võõrsil West Ham Unitedi 1:0 ja astus sammu tiitlile lähemale.

Mänguseis tablool püsis tükk aega 0:0, kuni Leandro Trossard 83. minutil leidis endale karistusalas löögivõimaluse ja saatis palli rikošeti abil väravasse.

Üleminutitel jõudis pall ka Arsenali puuri, aga Callum Wilsoni tabamus jäeti lugemata, sest VAR nägi väravale eelnenud olukorras viga.

Arsenal tõusis seega 79 punkti peale ja neil on sel hooajal pidada veel kaks kohtumist: 18. mail kodus Burnley ja 24. mail võõrsil Crystal Palace'iga.

Arsenali ainus konkurent Manchester City on kogunud 35 kohtumisega 74 silma. Neil seisavad ees veel mängud kodus Crystal Palace'iga (13. mail), võõrsil Bournemouthi (19. mail) ja kodus Aston Villaga (24. mail).

Pühapäeval peeti veel kolm kohtumist, mis kõik lõppesid viigiga: Burnley - Aston Villa ja Crystal Palace - Everton mängisid 2:2 ning Nottingham Forest - Newcastle United 1:1.

