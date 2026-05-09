Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

Rocco Robert Shein. Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb﻿/Facebook
Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein ja Fredrikstad pidid Norra kõrgliiga kaheksandas voorus tunnistama Sarpsborgi nappi 2:1 paremust. Võiduvärava lõid vastased alles 90+12. minutil.

Fredrikstad asus kohtumist juhtima 17. minutil, ent avapoolaja lõpu hakul suutsid vastased seisu viigistada. Avapoolaja viiendal lisaminutil teenis eestlane ka kollase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Näis, et kohtumine sõuab viigisadamasse, ent 90+12. minutil suutsid vastased võidu endale napsata. Nüüd, kui mängitud on kaheksa vooru, hoiab Fredrikstad Norra kõrgliigas 16 meeskonna arvestuses 13. kohta. 

Vlasi Sinjavski ja tema leivaisa Ostrava Banik pidid tunnistama Teplice nappi 2:1 paremust. Vlada Kubassova ja Ferencvaros jätkavad Ungari kõrgliigas tabeliliidri positsioonil, kui 21. mänguvoorus alistati kindlalt 5:1 Szent Mihaly. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

